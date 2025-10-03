Il Viareggio si gode la banda del gol

La lezione del debutto stagionale di Coppa è servita eccome al Viareggio. Dopo quei 4 sonori schiaffoni presi in Garfagnana è scattato qualcosa. Da quella fragorosa (ma a conti fatti indolore) sconfitta 4-1 le zebre nelle successive quattro gare fra coppa e campionato hanno preso solo un gol, tenendo porta inviolata due volte con capitan Carpita ed una con Nucci (titolare scelto da Vangioni per il campionato). L’idea di trasformare subito lo stadio dei Pini in un fortino ha già fatto "presa" sul gruppo.

La coppia centrale Bertacca-Videtta sia domenica nel 3-0 al Belvedere sia mercoledì nel 2-0 alla Massese ha mostrato un ottimo feeling. I due sembrano sposarsi perfettamente per caratteristiche: più istintivo, irruento e potente Bertacca (molto utile anche nel lancio lungo avendo veramente un gran calcio col destro); più riflessivo, ragionatore e guidatore del reparto Videtta. Entrambi comunque "cattivi" sull’uomo e molto determinati.

Ma in generale è tutta la fase difensiva d’insieme che convince, con enorme spirito di sacrificio da parte di ogni giocatore in campo. Si vede la voglia di "non prendere gol", difendendo la porta a costo di immolarsi con ogni parte del corpo... per poi esultare ad ogni salvataggio come se un gol lo si fosse segnato.

E a proposito di segnare... beh, per quello c’è un tridente d’attacco formato deluxe (dove brilla la "star" Galligani). Ma non solo quello. I numeri dicono che il Viareggio vangioniano ha già segnato 15 reti in 5 gare, andando a bersaglio con ben 11 uomini diversi tra il campionato e la coppa: 4 gol Galligani, 2 Baroni e poi uno a testa per Pegollo, Morelli, Gianmarco Gabrielli, Apolloni, Belluomini, Ivani, Bertacca, D’Alessandro e Romanelli.

Nel match di mercoledì l’"MvP" è stato il duttile Cesare Ivani, entrato al 20’ al posto dell’infortunato Belluomini (che rischia uno stop non breve, come anche Purro). Si è messo a fare il braccetto di sinistra nel trio di centrocampo ed ha segnato l’1-0 (uccellando in serie Baudi, Lasagna e poi il portiere Gatti), avviando pure l’azione del raddoppio (conclusa da Morelli, sull’assist di Gianmarco Gabrielli).

In Coppa il Viareggio tornerà in campo mercoledì 12 novembre al Porta Elisa contro la Lucchese. Gliu altri quarti di finale saranno Sestese-Cenaia, Antella-Sangiovannese, Colligiana-Valentino Mazzola Siena. Domenica però c’è il campionato, col Viareggio che ospiterà il San Giuliano al MarcoPolo SC (e non al “Buon Riposo“ di Seravezza).

Simone Ferro