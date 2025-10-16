Il Viareggio s’illude con la Lucchese. Avanti all’84’, prende l’1-1 al 90’

viareggio

VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Belluomini, D’Alessandro, Bertacca, Ivani; Baroni, Lollo, G. Gabrielli; Tieu (20’ st Apolloni), Pegollo (43’ st Morelli), Galligani. (A disposizione: Carpita, Bertelli, I. Gabrielli, Romanelli, Giannotti, Maurelli, Giannecchini). All. Walter Vangioni.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (42’ st Mauro), Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (42’ st Ragghianti), Picchi, Palma (32’ st Russo); Caggianese (25’ st Maggiari), Piazze (44’ st Galotti), Riad. (A disposizione: Ennached, Xeca, Rotondo, Palo). All. Sergio Pirozzi.

Arbitro: Lachi di Siena (assistenti Pappalardo di Empoli e Sordi di Firenze).

Reti: 39’ st Pegollo (V), 45’ st Riad (L).

Note: spettatori 1.700 circa; espulso il preparatore atletico Flammia (L) al 46’ st; ammoniti Picchi (L) e Apolloni (V); angoli 3-3; recupero 1’ pt e 5’+2’ st.

VIAREGGIO – Pari giusto nel derbyssimo... ma le zebre di casa si mangiano le mani per aver preso gol nei minuti di recupero (2ª volta in 4 giorni!). Vero è che pure la rete dei bianconeri (ieri in maglia blu) era giunta nel finale ma una volta trovato il vantaggio ci avevano fatto la bocca eccome i viareggini al bottino pieno. E invece l’1-1 così fa più male di ciò che sarebbe stato lo 0-0.

Vangioni sorprende tutti buttando subito nella mischia l’appena tesserato Tieu, schierato ala destra nel tridente completato da Pegollo e Galligani. La Lucchese però approccia meglio il match a livello di intensità di passo e di cattiveria agonistica. Forse la “cornice da professionismo“ ha fatto un po’ tremare le gambe a qualcuno. Il problema poi è anche tattico, perché il Viareggio (privo del difensore Videtta e del fantasista Purro: entrambi in tribuna per infortuni) gioca di fatto con cinque attaccanti e manca di centrocampisti di ruolo. Lì in mezzo al campo la pantera rossonera prende il sopravvento. Poi però, dopo un primo quarto d’ora di sofferenza, i padroni di casa riequilibrano il confronto in campo, salvo poi tornare a patire solo nella prima parte della ripresa al rientro dall’intervallo. Il secondo round tuttavia sarà meno bello del primo dal punto di vista dei ritmi, accendendosi però di colpo negli ultimi 10 minuti più recupero. Le occasioni (poche) iniziano al 15’ quando Nucci si oppone al top a Piazze, negandogli il vantaggio sottoporta. Al 18’ è Milan a chiudere bene il primo palo sul tentativo di Galligani.

Nella ripresa (dove i 4-3-3 in fase di non possesso diventano 4-2-3-1 con una mezz’ala che si alza a dar pressione sul regista avversario), Galligani all’82 fa le prove di “slalom gigante“, che due minuti dopo ripete stavolta con assist perfetto per la zampata di Pegollo. Ma allo scoccare del 90’ Riad s’inventa un numero da beach soccer per l’1-1 acrobatico. Seguirà un po’ di tensione fra spalti e campo. Alla fine vincono le difese, trascinate da Bertacca e Santeramo.

Simone Ferro