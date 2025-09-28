Il Viareggio torna allo stadio dei Pini. Grande attesa... e sarà un Belvedere?

Sua maestà l’Eccellenza oggi offre come portata principale della 3ª giornata di campionato il grande ritorno del Viareggio allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ dove l’avversario delle zebre sarà il Belvedere (fischio d’inizio alle 15; arbitra Iglio di Pistoia, con guardalinee Rama di Livorno e Di Legge di Pisa). Va invece al “Nardini“ di Castelnuovo Garfagnana il Real Forte Querceta (terna designata con Della Porta di Benevento, Bo di Livorno e Checchi di Viareggio). Vediamo in dettaglio.

Qui Viareggio. "Ho tutti a disposizione e abbiamo una grande carica... anche per lo stadio – ammette l’allenatore Walter Vangioni – ma dovremo essere bravi soprattutto ad isolarci da un po’ tutto il conteso intorno, concentrandoci solo ed esclusivamente sulla partita. Siamo felicissimi di questo ritorno ai Pini e siamo convinti che il caldo pubblico viareggino ci darà una grande mano. L’obiettivo è far diventare il nostro stadio un fortino. Ma dobbiamo giocare liberi mentalmente, senza sentire troppo la pressione. Il Belvedere? Come realtà mi ricorda molto il Roselle dei tempi in cui io allenavo il Seravezza in Eccellenza: è da prender con le molle, soprattutto a centrocampo e davanti". Proprio la società ospite grossetana si è detta orgogliosa ieri sui propri canali social di essere la prima a scendere in campo nel glorioso stadio dei Pini di Viareggio, appena ristrutturato: "Un impianto che ha scritto pagine storiche del calcio italiano, pronto a vivere una nuova era… e ad inaugurarlo ci saremo anche noi". ’La Faina di Gallicano’ tiene caldi tutti... ed ha l’imbarazzo della scelta nel suo 4-3-3. Gli avversari, che hanno perso per infortunio Canessa, dovrebbero giocare col 4-2-3-1 o a loro volta con un 4-3-3 a specchio.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci; 2 Romanelli (2007), 5 Videtta, 6 Bertacca, 3 Ivani; 8 C. Belluomini (Apolloni), 4 Lollo (C), 7 G. Gabrielli; 10 Purro, 9 Pegollo, 11 Galligani.

Qui Real FQ. "Buona settimana di lavoro" la definisce il tecnico Matteo Verdi quella appena passata per i bianconerazzurri, che è stata anche una settimana di rinforzi sul mercato a centrocampo. Il reparto, che era numericamente un po’ corto, ha visto il ritorno del 2005 Michelucci e ora anche l’arrivo del 2004 Davide Bartolini, livornese fratello minore del Daniele ex capitano del Forte Querceta e ora in forza al Belvedere. Davide Bartolini (ex giovanili del Pontedera e poi a Cenaia) si presenta così: "Ho visto che è un ambiente sano già dal primo allenamento e mi sono trovato bene coi compagni e col mister. Della tranquillità dell’ambiente mi ha parlato bene anche mio fratello Daniele e mi è piaciuto sin da subito. È una squadra molto giovane, fatta di ragazzi che hanno fame e ambiscono a togliersi delle soddisfazioni. Oggi Verdi sarà ancora senza gli infortunati Marinari in difesa e Fortunati a centrocampo. Unico dubbio su dove giocherà Franzoni: mezz’ala o esterno alto nel tridente?

Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (’07), 6 Nicolini, 5 A. Ricci (C), 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 T. Borselli, 4 Piccione; 8 Campo, 9 Fantini, 11 Goh.

Simone Ferro