Il Viareggio torna in testa. Va sotto, poi la reazione

VIAREGGIO – Si riprende a tutti gli effetti la vetta della classifica il Viareggio che in un piovosissimo sabato va subito sotto 1-0 ma poi rimonta largheggiando 4-1 contro il Pieve Fosciana ultimo della classe. Senza lo squalificato Ricci e i tre nazionali del beach soccer Carpita-Bertacca-Fazzini, le zebre collezionano immediatamente quattro corner in serie in nemmeno due minuti ma poi Marinai in disimpegno gioca leggero un pallone indietro sul quale si avventa Bertellotti che punta Benedini, lo salta in velocità e poi calcia forte col destro trovando la determinante deviazione di Benassi che cambia completamente la traiettoria della sfera regalando il vantaggio agli ospiti.

La reazione bianconera si materializza nel pareggio a firma Brega, bravo a insaccare in acrobazia dopo aver avuto troppa libertà di prepararsi alla giocata in area. I viareggini progettano il ribaltone con alcuni tentativi dei suoi attaccanti, tra cui il più clamoroso capita al giovane Tommaso Belluomini che alla mezz’ora cestina sottoporta sul secondo palo dopo il bel cross da destra di Belluomini. E allo scadere del primo tempo un’uscita a vuoto di Gianni Santini sembra spianare la strada al nuovo vantaggio garfagnino se non fosse per il provvidenziale salvataggio sulla linea di Benassi che nega il 2-1 a Lucchesi.

Nella ripresa il Pieve Fosciana coglie subito un palo interno con Pietrazzini, sulla punizione-cross di Lucchesi. Da lì poi sarà solo Viareggio, per quanto non convinca affatto il centrocampo così disposto dei bianconeri con tutti e tre gli interpreti (Marinai-Pizza-Minichino) che tendono ad abbassarsi a prender palla senza che ci sia una mezzala vera che vada d’assalto. La qualità in ogni caso alla lunga emerge e così Marinai col suo preciso sinistro infila in buca d’angolo il 2-1, poi il subentrato Chicchiarelli (su bell’assist di Cosimo Belluomini) fa 3-1 correndo ad abbracciare in panchina il fisioterapista Marco Bertolani, infine ecco il poker su rigore trasformato da Marinai che spiazza il baby Velani (che aveva preso il posto dell’infortunato Regoli) e fa doppietta con la fascia da capitano al braccio.

Simone Ferro