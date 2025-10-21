Il Viareggio trova la quadra. Ora il centrocampo funziona

In Eccellenza il Viareggio accorcia dalla vetta che ora dista solo un punto (12 per le zebre, contro i 13 della coppia di testa formata da Lucchese e Zenith Prato... quest’ultima sconfitta a Perignano grazie al super gol in rovesciata proprio di un viareggino, ed ex Viareggio, come Luca Remedi). I bianconeri però hanno già riposato a differenza delle due davanti. Va invece “avanti piano“ il Real Forte Querceta, abbonato ai pareggi (è già al 5° segno X: tanti quanti quelli del Montespertoli... che però è imbattuto come zebre e pantere).

Staziona a centro classifica il Real FQ che continua ad aspettare i gol degli attaccanti. Le reti bianconerazzurre per ora arrivano dagli altri reparti (l’ultimo è stato il jolly esterno/mezz’ala Franzoni, ormai titolarissimo da interno con la "7" nel 4-3-3 di Verdi che comunque convince per idee di gioco e propositività). Quello a Montespertoli tuttavia è un ottimo punto, dato che da quel campo è sempre dura per tutti portare via qualcosa.

Il Viareggio ha trovato i giusti equilibri in mezzo al campo, lì dove spesso si decidono le partite. A Massa il tecnico Walter Vangioni ha rilanciato l’idea iniziale estiva della "quota" 2007 bassa a destra (il terzino Romanelli) e soprattutto ha proposto un centrocampo di centrocampisti... e non di adattati al ruolo. Con Cosimo Belluomini e Apolloni "braccetti" le zebre hanno convinto. E anche Gianmarco Gabrielli alzato largo nel tridente è piaciuto (suo il gol-partita).

Simone Ferro