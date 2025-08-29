Il Viareggio vince il trofeo Puccini al “Ferracci“. Battuta 5-0 la Torrelaghese nel test-derby

La prima edizione del trofeo Puccini la vince il Viareggio, che batte a domicilio 5-0 la Torrelaghese allo stadio “Ferracci“ riaperto al calcio per la speciale occasione da parte dei Titani Rugby di Dennis Dallan (che ha cantato prima della partita e all’intervallo così come la soprano Katerina Kotsou regalando al pubblico intervenuto momenti musicali indimenticabili nel segno del grande maestro Giacomo Puccini, di cui ricorreva il centenario dalla scomparsa). Ma tornando al campo, le zebre di Walter Vangioni hanno chiaramente fatto valere la differenza di livello, qualità e categoria (i bianconeri sono in Eccellenza, dove si candidano sulla carta ad essere la favorita per il titolo, mentre i gialloviola torrelaghesi sono in Prima categoria con obiettivo di provare a entrare nei playoff). In vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione 2025/2026 domenica nell’andata del primo turno della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza a Castelnuovo Garfagnana, il Viareggio mercoledì sera ha fatto le ultime prove proponendo questo 4-3-3 iniziale: Carpita in porta; Ion Gabrielli-Bertacca-D’Alessandro-Bertelli in difesa; Apolloni, il nuovo 2007 Giannotti e Gianmarco Gabrielli a centrocampo; il 2007 Baroni, Pegollo e Galligani nel tridente d’attacco. Nella ripresa poi il Viareggio è cambiato così, sempre mantenendo l’assetto del 4-3-3: Nucci; Romanelli (’07), Videtta, Lippi (’09), Ivani; Cosimo Belluomini, Lollo, Maurelli; Purro, Morelli, Makadze. La cinquina bianconera è stata calata da Pegollo (suo l’1-0 con cui si è andati a riposo), da Morelli, Purro e dalla doppietta di Belluomini. La Torrelaghese di Riccardo Belluomini ha tenuto botta molto bene nel primo tempo facendo vedere anche buone cose. Nel Viareggio preoccupa un po’ il fatto che nelle amichevoli estive abbia segnato molto meno del previsto la star Galligani.

Mercoledì ha giocato un’amichevole pure il Pietrasanta (Promozione) che sul sintetico del “Pedonese“ ha battuto 3-2 l’Atletico Lucca (Prima categoria) grazie alla doppietta di Mirco Ricci ed al sigillo del 2006 Sessa.

In Serie D il Seravezza, che ha già perso per l’intera stagione il suo talentuoso top-acquisto estivo Falteri (deve operarsi dopo la rottura del crociato patita in amichevole contro il Tuttocuoio), anticipa al sabato la propria gara di Coppa Italia contro il Prato. Dunque già domani, alle ore 15, si scende in campo al “Buon Riposo“ nel primo turno di Coppa Italia di Serie D (l’altro anticipo sarà GhiviBorgo-Tau).