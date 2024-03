Il Victor bussa al Ravenna. Lo United al Vastogirardi

Ha l’opportunità di rimettersi ancora più in corsa il Victor San Marino che questo pomeriggio andrà a bussare alla porta della capolista Ravenna. I biancazzurri nelle ultime settimane hanno fatto il pieno di big match incontrando tutte le colleghe d’alta classifica. Periodo complesso per la squadra di Cassani che, comunque, è riuscita a non scendere dal treno che porta verso la vetta della classifica. E oggi su quel treno i titani hanno l’opportunità di starci un po’ più comodi, dopo il pareggio dello scorso turno davanti al pubblico amico contro il Carpi secondo della classe. "E’ una partita importante e alla quale teniamo parecchio – sono le parole del tecnico dei biancazzurri Stefano Cassani – Sarà una partita dura da giocare su un campo molto pesante. Sicuramente chi avrà più gambe riuscirà a mantenere l’intesità giusta".

Si rimette a caccia della vittoria anche lo United Riccione, dopo aver lasciato tutto lo scorso turno alla Sambenedettese seconda della classe. I biancazzurri oggi andranno a bussare alla porta del Vastogirardi penultimo, con un solo punto di vantaggio dalla Matese cenerentola del girone. Una buona occasione per la squadra di mister Riolfo per tornare a ruggire e scalare qualche posizione in classifica.

Girone D: Aglianese-Lentigione, Carpi-Corticella, Certaldo-Borgo San Donnino, Forlì-Prato, Imolese-Sangiuliano City, Mezzolara-Sant’Angelo, Progresso-Pistoiese, Ravenna-Victor San Marino, Sammaurese-Fanfulla.

Classifica: Ravenna 47; Forlì 45; Carpi 44; Victor San Marino, Lentigione 43; Corticella 42; Aglianese 39; Imolese 36; Sangiuliano City 35; Fanfulla 34; Prato 33; Sammaurese 31; Sant’Angelo 29; Pistoiese 28; Progresso 24; Borgo San Donnino, Mezzolara 16; Certaldo 14. Girone F: Alma Juve Fano-Chieti, Avezzano-Termoli, Fossombrone-San Nicolò Notaresco, Roma City-L’Aquila, Sambenedettese-Real Monterotondo Scalo, Sora-Matese, Tivoli-Campobasso, Vastogirardi-United Riccione, Vigor Senigallia-Atletico Ascoli.

Classifica: Campobasso 50; Sambenedettese 48; L’Aquila 43; Avezzano 42; San Nicolò Notaresco 39; Vigor Senigallia 38; Roma City 37; Chieti 33; Fossombrone 31; United Riccione 30; Tivoli, Atletico Ascoli 28; Termoli, Sora 27; Real Monterotondo Scalo 24; Alma Juve Fano 19; Vastogirardi 18; Matese 17.