Il Victor sogna in grande. United in casa per il bis

Non vuole smettere di sognare il Victor San Marino. Non vuole tirare nuovamente il freno a mano lo United Riccione. E l’occasione per farlo le due squadre di casa nostra ce l’hanno ad appena due giorni dall’ultima sfida di campionato. Quella che ha visto il Victor, nel girone D, battere la capolista Ravenna e issarsi al secondo posto della classifica. Quella che ha visto lo United Riccione rimettersi in piedi davanti al pubblico amico contro il Vastogirardi. C’è una strada da seguire e, seppur questa volta lontano dalla Repubblica, la squadra di Cassani non ha intenzione di sviare oggi sul campo del Mezzolara. Match sicuramente meno di cartello per il Victor rispetto a quello di domenica scorsa, ma i tre punti in palio in Emilia nel turno infrasettimanale sono di quelli che pesano parecchio. Vietato pensare che sia facile contro un Mezzolara che sin qui si è comportato decisamente bene con i suoi dieci punti messi insieme in otto giornate. Ma la matricola terribile del Titano, a un solo punto dalla vetta, ha intenzione di continuare a stupire. Secondo match consecutivo in casa, invece, per lo United Riccione che oggi se la vedrà con gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco (appuntamento sul campo di via Arezzo). Serve uno scatto per superare l’avversaria di oggi in classifica e per poter pensare di abitare i quartieri alti della classifica sotto la nuova guida di mister Riolfo.

Serie D. (9ª giornata, ore 14.30).

Girone D: Aglianese-Ravenna, Borgo San Donnino-Prato, Carpi-Sangiuliano City, Certaldo-Fanfulla, Forlì-Sant’Angelo, Imolese-Pistoiese, Mezzolara-Victor San Marino, Progresso-Lentigione, Sammaurese-Corticella. Classifica: Ravenna 17; Victor San Marino 16; Imolese 15; Forlì, Carpi, Fanfulla 14; Corticella, Pistoiese, Sammaurese 12; Prato 11; Aglianese, Mezzolara, Sant’Angelo 10; Lentigione 9; Borgo San Donnino, Sangiuliano City 7; Certaldo, Progresso 6.

Girone F: Alma Juve Fano-L’Aquila, Avezzano-Campobasso, Fossombrone-Matese, Roma City-Real Monterotondo Scalo, Sambenedettese-Termoli, Sora-Atletico Ascoli, Tivoli-Vigor Senigallia, United Riccione-San Nicolò Notaresco, Vastogirardi-Chieti.

Classifica: Sambenedettese 18; Campobasso, Fossombrone, Chieti 16; Vigor Senigallia 13; Avezzano, San Nicolò Notaresco 12; L’Aquila, Sora 11; Alma Juve Fano, United Riccione, Roma City 10; Tivoli, Matese 9; Real Monterotondo Scalo, Atletico Ascoli, Termoli 7; Vastogirardi 4.