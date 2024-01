Il Victor va a caccia del bis. La Pistoiese sale sul Titano

Tornano in campo Victor San Marino e United Riccione per disputare la seconda gara del girone di ritorno. Obiettivo dei titani, oggi impegnati ad Acquaviva contro la Pistoiese, è quello di continuare a tenere il passo (spedito) della capolista Ravenna. E magari allontanare qualche diretta concorrente. Ma i biancazzurri di mister Cassani sanno benissimo che contro i toscani sarà una battaglia dura. Nonostante la Pistoiese nel girone d’andata, ma anche in questo avvio di ritorno abbia dimostrato di non essere quella corazzata che pareva fosse nelle previsioni di inizio campionato. Si rimette in viaggio, invece, lo United nel girone F. In casa del Roma City la squadra di mister Riolfo vuole finalmente cambiare rotta, dopo essere decisamente cambiata in fase di mercato invernale. Tante le operazioni in entrata e in uscita nel tentativo di raddrizzare una stagione che certamente non rispecchia quelli che erano gli obiettivi iniziali del presidente Cassese. I biancazzurri della Perla Verde sono reduci dal pareggio casalingo della prima dell’anno contro il Tivoli e ora sanno che non sarà una passeggiata contro quel Roma City che sin qui di punti ne ha messi insieme nove in più rispetto ai romagnoli che in classifica sono costretti a guardarsi le spalle.

Serie D. (19ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Imolese, Carpi-Borgo San Donnino, Corticella-Fanfulla, Lentigione-Sant’Angelo, Mezzolara-Certaldo, Progresso-Sangiuliano City, Ravenna-Prato, Sammaurese-Forlì, Victor San Marino-Pistoiese. Classifica: Ravenna 39; Victor San Marino 36; Corticella, Forlì 34; Lentigione 31; Carpi 30; Pistoiese, Imolese 27; Sammaurese, Aglianese, Fanfulla 24; Sangiuliano City, Prato 23; Sant’Angelo 22; Progresso 17; Mezzolara 13; Certaldo 11; Borgo San Donnino 10.

Girone F: Atletico Ascoli-Termoli, Avezzano-Real Monterotondo Scalo, Campobasso-Matese, Fossombrone-Alma Juve Fano, L’Aquila-Chieti, Roma City-United Riccione, Sora-Vastogirardi, Tivoli-Sambenedettese, Vigor Senigallia-San Nicolò Notaresco. Classifica: Campobasso 37; Sambenedettese, L’Aquila 34; Vigor Senigallia, Avezzano 32; Chieti 30; Roma City, San Nicolò Notaresco 28; Fossombrone 25; Sora, United Riccione 19; Alma Juve Fano, Atletico Ascoli, Tivoli 18; Real Monterotondo Scalo, Vastogirardi 17; Termoli 14; Matese 13.