Il Victor vince e si prende la vetta. Col Mezzolara basta il gol di D’Este

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli; D’agata (38’ st Corsi), Cavina, Muro, Catozzo; Chelli, Fini, Landi; Fogli; Bellentani (27’ st Russo), Alessandrini. A disp.: Bisazza, Gamberini, Vecchio, Novi, D’Elia, Pecchia, Vassallo. All.: Nesi.

VICTOR SAN MARINO (3-5-2): Pazzini; Bertolotti, De Queiroz, Onofri; T.Benvenuti (36’ st G. Benvenuti), Sami, Lattarulo, Haruna, Gramellini (41’ st Lozza); D’Este (30’ st Sabba), Arlotti (30’ st Morelli). A disp.: Gattuso, Sollaku, Donati, Michelucci, Socciarelli. All.: Cassani.

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba-Bra. Assistenti: Alessandro Bara e Zef Preci di Macerata.

Rete: 30’ st D’Este.

Ammoniti: D’Este, Onofri, D’Agata, Malagoli, Cavina.

MOLINELLA (Bologna)

Vince ancora il Victor San Marino e balza in vetta alla classifica. Segna ancora Nicholas D’Este. E questa volta è gol dell’ex per l’attaccante, al quarto centro stagionale sul campo del Mezzolara nel turno infrasettimanale. Un successo di misura che permette ai biancazzurri del Titano, matricola terribile del girone D, di scavalcare il Ravenna, che frena sul campo dell’Aglianese, e prendersi la testa della classifica. I novanta minuti allo stadio ’Magli’ sono subito vivaci. Dopo appena tre giri di lancette, le prime proteste di giornata quando proprio D’Este, su cross di Sami, cade in area.

Il direttore di gara lascia proseguire. Al 10’ si vede anche il Mezzolara con una conclusione di Fogli. I titani si rifanno subito sotto con il colpo ravvicinato di Haruna, ma Malagoli non si lascia sorprendere. Malagoli che viene nuovamente chiamato in causa da D’Este, a un soffio dall’intervallo. Un brivido corre lungo la schiena dei biancazzurri a inizio ripresa quando De Queiroz scivola sul terreno di gioco bagnato, Bellentani prova a battere Pazzini con uno scavetto, ma ci pensa Onofri a salvare il risultato. Risponde subito presente la formazione sammarinese: Arlotti fa inserire Lattarulo che calcia con l’esterno sinistro e costringe Malagoli a deviare in angolo.

Il Mezzolara si salva ancora al 16’: invenzione di Lattarulo con la diagonale che taglia fuori tutta la difesa, ci arriva in scivolata D’Este e Malagoli respinge in scivolata. Al 30’ la Victor la sblocca: calcio di punizione da lontano che arriva a D’Este, il quale si libera della marcatura forse con un fallo strattonando la maglia del difensore avversario, e batte Malagoli con il mancino. Inutili le proteste del Mezzolara.