Il volo dell’airone 168 giorni dopo. Per il Carpi è la sesta vittoria di fila

L’airone è un uccello a cui piace farsi traversate infinite, volando dall’Africa fino alle coste norvegesi. Serve soprattutto pazienza, la dote migliore anche di Davide Arrondini, l’airone biancorosso (per come esulta), che ha aspettato 168 giorni per tornare al gol. Il numero 14 in questo anno e mezzo a Carpi, il più pesante, ha permesso alla squadra biancorossa di perforare la muraglia del Progresso a mantenere il +2 sul Ravenna (comodo tris al Forlì) a 4 gare dalla fine. Un margine che l’affaire-Pistoiese potrebbe ampliare a +4, visto che ieri i toscani non si sono presentati a Lodi e se salteranno un’altra gara saranno esclusi dal campionato. Conti che però non interessano ai biancorossi, consapevoli di dovere spingere sul gas fino alla fine come fatto ora, con la sesta vittoria di fila e i 12 risultati utili (10 vittorie e 2 pari) che hanno permesso di alimentare il sogno Lega Pro. Il Progresso, che domenica riceverà il Ravenna, si è confermato squadra scomoda e organizzata.

Per un tempo ha tenuto i biancorossi al minimo, chiamando per prima in causa Lorenzi (attento su Pinelli) e rischiando solo nei 10’ finali: Saporetti lanciato a rete è stato fermato per un offside più che dubbio, poi Sall di testa ha superato Cheli cogliendo il palo, con la palla che ha sbattuto sulla schiena del portiere danzando sulla linea prima del salvataggio di Ferraresi, quindi ancora Saporetti ha sparato a salve col mancino.

Molto meglio il Carpi della ripresa (Arrondini quasi subito per Sall), capace di creare occasioni a grappoli nei primi 15’: il colpo di testa out di poco di Rossi, il sinistro stretto di Saporetti, la palla d’oro sprecata dal limite da Larhrib, poi il tiro alto di Forapani e ancora il clamoroso mani in area di Pinelli su tiro di Larhrib non visto dal pessimo Matina. Il meritato vantaggio è stato partorito dalla qualità biancorossa, con lo ’scavino’ di Saporetti a innescare l’assist di testa di Forapani per il tocco sottoporta di Arrondini. Lì il Progresso ha dovuto scoprirsi, sfiorando il pari con il tiro cross di Mele e la girata out di Matta, poi ancora all’85’ l’altro colpo di testa di Barbieri. Il Carpi ha serrato i ranghi, passando al solito 3-5-2 finale (dentro Frison) che ha blindato il prezioso successo ottenuto con pazienza e qualità di volo, le doti migliori dell’Airone.