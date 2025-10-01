Imolese, adesso serve il salto di qualità. Potepan: "Bisogna continuare a lavorare"

Un punto per muovere la classifica e allungare la striscia positiva, ma all’Imolese serve qualcosa di più. Lo sa mister Potepan e lo sa la stessa Imolese, al terzo pareggio nelle prime cinque uscite – tutti quanti fuori casa, dove i rossoblù sono imbattuti -, con quello raccolto domenica a Pontedera contro il Tuttocuoio. Forse la trasferta meno brillante, anche in rapporto all’avversario affrontato nei 90 minuti, ma la solidità al gruppo non è mancata, e resta sicuramente una delle cose da salvare al termine di un match chiuso e nervoso, che mai ha avuto un padrone. "Penso il pareggio sia stato il risultato più giusto – ha commentato Potepan nel post-gara -. Nessuna delle due ha creato granché, in una partita molto spezzettata, con tantissimi falli e proteste. Sapevamo che non sarebbe stato facile, conoscendo anche le loro caratteristiche, ma avremmo dovuto essere un po’ più bravi a gestire e a sfruttare gli spazi, attaccando maggiormente la profondità: avremmo dovuto attaccare con più uomini, come ci eravamo detti in settimana nella preparazione della gara".

Bicchiere pieno per metà, con un’Imolese che si conferma suo malgrado un po’ sterile davanti e poco concreta sotto porta: un problema che l’undici rossoblù si porta dietro da inizio estate. Sull’altra faccia della medaglia è invece stampata la solidità difensiva, a Pontedera si è infatti concretizzata la seconda porta inviolata del campionato (la terza stagionale considerata la coppa), per un totale di appena 3 gol incassati in 5 sfide.

"Come ho detto ai ragazzi, è comunque un punto che ci serve e che arriva dopo una settimana decisamente positiva, dopo i risultati ottenuti contro Piacenza e Pro Palazzolo. Ci confermiamo solidi, anche questa volta non abbiamo rischiato praticamente nulla, davanti invece ci è mancato il guizzo vincente. Però, ripeto, dopo una partita brutta e sporca come questa, contro una squadra che non ti fa giocare, ci teniamo il pareggio e lo prendiamo come un risultato positivo". Il match contro il Tuttocuoio è coinciso con l’esordio rossoblù dell’ultimo innesto, l’attaccante Diego Accursi, subentrato nel finale a dare una mano ad un reparto che, come già accennato, necessita di una spinta in più, in attesa anche di recuperare a pieno Melloni, centellinato nell’ultima trasferta causa guai fisici.

"Attendo qualche altro nuovo arrivo in settimana davanti, ma ciò non toglie il fatto che bisogna continuare a lavorare per migliorare la finalizzazione negli ultimi 25 metri. Il lavoro è l’unica strada che conosco per crescere sempre di più". Domenica al Galli (ore 15) arriva la Correggese.