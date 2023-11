Imolese, altra stangata. Penalizzata di un punto

Una tegola prevista, ma non per questo gradita, soprattutto alla viglia di un match di campionato. È stata ufficializzata la penalizzazione di un punto all’Imolese per il mancato pagamento degli stipendi del mese di giugno. Così recita il testo della Figc: "Vista la comunicazione della Procura federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 235 pf 23-24 adottato nei confronti di Ulisse Savini e della società Imolese Calcio, avente a oggetto la seguente condotta: Ulisse Savini (nella foto), amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese, alla data del 21082023, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dal C.U. n.158 del 07062023 del dipartimento Interregionale della Lnd (al cap. "Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica"), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato pagamento, entro il termine del 21082023, degli emolumenti e delle altre spettanze e indennità dovute ai tesserati per la mensilità di giugno; in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Imolese Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice di giustizia sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del codice di giustizia sportiva, formulata da Ulisse Savini in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto dell’Imolese Calcio; vista l’informazione trasmessa alla procura generale dello sport; vista la prestazione del consenso da parte della procura federale; rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 23 giorni di inibizione per il Ulisse Savini e di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva per la società Imolese Calcio 1919".

E ora? I rossoblù con il - 1 in classifica scendono a 24 punti, sempre alle spalle della capolista Ravenna (27) e della Victor San Marino (25), ma ora con sole tre lunghezze di vantaggio sul trio Carpi-Lentigione-Pistoiese. A pagare a caro prezzo il tutto, sono i ragazzi di D’Amore, fin qui protagonisti di un campionato super, come non si vedeva da anni, costretti a fare i ‘conti’ con situazioni extra-campo di cui avrebbero fatto a meno.

Un’altra vigilia tribolata, a poche ore dalla sfida con il Corticella (domani al Galli alle ore 14.30), come accaduto un paio di settimane fa prima del match contro il Sant’Angelo, con il comunicato della società che annunciava di avere revocato l’incarico di presidente ad Altomonte e di vice a Bratz.