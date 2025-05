Imolese attende la conferma di Potepan e Ferretti per la guida in Serie D

Salutati i protagonisti della stagione appena conclusa, all’Imolese non resta che attendere il sì sulla panchina di Potepan e Ferretti per cominciare a pianificare la prossima. Dopo l’addio di D’Amore, già da settimane vi è la certezza che saranno questi due a guidare i rossoblù nel campionato di Serie D 25/26. La fumata bianca è attesa nei prossimi giorni, visto e considerato che Ferretti, al momento, è impegnato alle finali nazionali con l’Under 17 dell’Imolese, che ha brillantemente superato la fase regionale, conquistandosi con merito la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre d’Italia. In più, oltre agli impegni del "Rulo", indimenticato bomber rossoblù (prima di passare alla panchina), il direttore generale Savini necessita ancora di tempo per andare a definire lo staff che andrà a fare da contorno alla coppia argentina, considerato che, oltre a D’Amore, anche la maggior parte dello staff del tecnico romagnolo ha preso e prenderà altre strade, lontano da Imola. Chi invece dovrebbe restare, all’interno dello staff, è il preparatore dei portieri Enrico Vandelli, da tempo legato ai colori rossoblù. Dalla panchina al campo, dove è attesa un’altra piccola rivoluzione, anche se l’idea della società è quella di confermare quelli che sono stati i pilastri delle recenti stagioni, andando a costruire così il nuovo roster puntando su basi solide e su elementi che già conoscono bene l’ambiente e la categoria. Tra questi, c’è capitan Dall’Osso, tornato alla "base" due estati fa dopo la lunga avventura al Mezzolara e pronto a proseguire in rossoblù, così come l’uruguagio Agustin Ale, anche lui difensore di ruolo e anche lui approdato al Bacchilega all’inizio della stagione 23/24.

E c’è ottimismo anche per quanto riguarda la conferma in avanti del trio Melloni, Mattiolo e Pierfederici. Il tutto, mentre la società ha cominciato a sondare il terreno per quanto riguarda il mercato in entrata, anche se le trattative verranno messe nero su bianco soltanto una volta arrivato l’annuncio dell’arrivo di Potepan e della "promozione" di Ferretti. Nel frattempo, arrivano buone notizie dal settore giovanile: tra i 76 ragazzi selezionati da tutta Italia per il raduno della Nazionale under 14, infatti, c’era anche il 2011 rossoblù Nicola Ricci, da tre stagioni all’Imolese. E’ terminato invece con una sconfitta il campionato dell’Imolese femminile: 2-0 con le reggiane dell’Original Celtic Bhoys, nell’ultima giornata della Poule Promozione Eccellenza.