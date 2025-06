Imolese: attesa per l'annuncio di Ivan Marcelo Potepan come nuovo allenatore

Dovrebbe essere questa la settimana decisiva per l’annuncio del nuovo allenatore in casa Imolese. Meglio parlare al condizionale. L’annuncio di Ivan Marcelo Potepan come nuovo tecnico dei rossoblù, dato da giorni come certo, deve ancora essere messo nero su bianco. E se sull’approdo a Imola dell’argentino, rimasto fermo nell’ultima stagione dopo le esperienze alla Dozzese e alla Valsanterno, dubbi particolari non ce ne sono, resta qualche incognita in più su chi condividerà la panchina come vice. C’è stato qualche rallentamento sulla pista che porta a Gustavo Ferretti, anche lui argentino di nascita, nell’ultima annata allenatore dell’Under 17 Imolese fresca di titolo di campione regionale, ma che, nell’ultimo weekend, ha dovuto dare l’addio al sogno scudetto, eliminata dopo il pareggio contro il Tau Altopascio (due pari non sono stati sufficienti per proseguire il cammino). Una stagione da incorniciare per i giovani ragazzi del ’Rulo’, che nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve legate al suo futuro, a tu per tu con Ulisse Savini e la dirigenza, che ancora deve organizzare quasi in toto il team che andrà ad assistere Potepan.

Uno staff del quale potrebbe entrare a far parte un altro ex, come Youssef Sadek, che la scorsa settimana si è trovato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo, martoriato dai guai fisici che lo hanno condizionato negli ultimi anni.

"A 25 anni, sono costretto a dire addio al calcio giocato. Una decisione che mi lacera dentro, ma che la vita mi ha imposto a causa di problemi fisici che non mi permettono di continuare. Il mio percorso nel mondo del calcio continuerà, solo in altre vesti. Ho ancora tanto da dare, soprattutto ai più giovani. Voglio trasmettere ciò che questo sport mi ha insegnato: l’amore per ciò che fai, il rispetto, la dedizione, la forza di rialzarti sempre…". Questo un estratto dell’addio al calcio giocato, pubblicato sul proprio profilo social, del venticinquenne che all’Imolese ha trascorso la prima parte della stagione 23/24 in D, totalizzando 13 presenze. Sadek, che nei giorni scorsi ha avuto più di un colloquio col dg Savini al Bacchilega, potrebbe diventare il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù.