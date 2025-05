Imolese brilla al Morgagni: futuro incerto per Gianni D'Amore

Bella, frizzante e consapevole, forse la migliore dell’intera stagione l’Imolese vista ieri al Morgagni, soprattutto se comparata all’avversario che c’era di fronte a Mattiolo e compagni, il quotatissimo Forlì. E chissà se questa roboante prestazione coinciderà con l’ultima di Gianni D’Amore (nella foto Isolapress) sulla panchina rossoblù. Tutto è ancora in ballo, ma di certo la notizia di un eventuale addio o di una riconferma non tarderà ad arrivare, come lo stesso mister ha dichiarato nel post-gara. "Domani ci incontreremo col direttore Savini e parleremo di futuro".

In settimana si saprà se le strade si separeranno oppure proseguiranno una accanto all’altra, tenendo conto di un sesto posto positivo e che va a migliorare il dodicesimo della stagione scorsa. Spetterà alla dirigenza fare le valutazioni del caso, ma anche allo stesso D’Amore, che qualche offerta l’ha già ricevuta. Sulla squadra, poco da aggiungere rispetto a quanto detto, se non il merito di essersi impegnata fino in fondo, senza mai staccare le mani dal manubrio. "Non avevamo più grandi motivazioni da diverse giornate, ma i ragazzi sono stati bravi, fornendo delle belle prestazioni – aggiunge D’Amore –. Come giudico il campionato? In modo molto positivo: arrivando sesti abbiamo fatto il massimo".

Giovanni Poggi