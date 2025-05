Imolese chiude la stagione con un trionfo e guarda al futuro con nuove collaborazioni

Ultima giornata, poi il futuro. L’Imolese si prepara all’ultimo atto della stagione, in programma domenica a Forlì, in casa dei campioni, anzi, campionissimi, già da tempo primi per distacco e promossi in C dopo un’annata dominata. Giusto il tempo del meritato ’pasillo de honor’ ai vincitori, poi si proverà a far sul serio, sul campo, per addolcire una volata in cui i rossoblù, pur senza concreti obiettivi, hanno dato prova di tenerci, approcciando con serietà i recenti appuntamenti.

"Ci tenevamo tanto a chiudere in questo modo, giocando bene e facendo divertire i tifosi", aveva commentato dopo la gara contro lo Zenith Prato, stravinta 5-1 al Galli: un trionfo che ha consegnato aritmeticamente il sesto posto all’Imolese.

Dieci punti in più sul campo rispetto all’anno scorso e ben sei posizioni superate, sintomo di un miglioramento importante, anche se non sufficiente per agguantare la post-season, che sarebbe stata la vera ciliegina sulla torta.

Anche per questo, il voto al campionato non può che essere sufficiente, ma niente di più. Il mister guarda il bicchiere mezzo pieno: per lui la stagione ha rispettato in gran parte quelle che erano le aspettative.

"Si può sempre fare di più, ma c’era troppo divario tra le compagini davanti in griglia playoff e le altre: dieci punti sono moltissimi. Ma noi non potevamo correre con chi ci è arrivato sopra, abbiamo fatto il massimo, arrivando davanti a tutte quelle che avevano qualcosa meno di noi. E’ da tanto che dicevamo di voler difendere questa posizione e ce l’abbiamo fatta – conclude –. Ora manca solo un ultimo impegno da onorare, come abbiamo sempre fatto".

Chiusa la pratica del Morgagni, dalle 17 di domenica circa, l’Imolese dovrà pensare alla stagione che verrà. Salutati i giocatori, la prossima settimana il club si riunirà ai tavoli del Bacchilega per programmare l’annata 25/26, scegliendo chi confermare e chi no. La prima decisione riguarderà chi questa squadra l’ha gestita negli ultimi due campionati, Gianni D’Amore, la cui conferma non appare così certa. Al di là delle offerte ricevute in queste settimane dal tecnico romagnolo, resta da capire se l’Imolese vorrà proseguire assieme o meno quest’avventura per la terza stagione consecutiva, quarta se si considera lo spezzone alla guida della Primavera nel 22/23. Nei giorni scorsi, infine, il club ha annunciato l’inizio di una collaborazione a livello si settore giovanile con il Granamica, storica società bolognese.