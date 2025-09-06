Imolese, dalla festa al passaggio di quote : "A giorni ci saranno importanti novità"

Dopo la grande festa, che giovedì sera ha animato parte della città, è ora tempo di grandi trattative per l’Imolese, che nei prossimi giorni potrebbero realmente entrare nel vivo, dopo l’offerta lampo annunciata in settimana dal presidente rossoblù, Sandro Di Benedetto, e arrivata direttamente sul tavolo del Bacchilega per l’acquisto della maggioranza delle quote societarie. Gli indizi e le voci circolate nelle ultime ore a Imola e dintorni hanno portato anche al nome del potenziale acquirente, che, salvo sorprese, dovrebbe essere il giovane Riccardo Sarti, 19enne imolese ceo dell’asset digitale legato all’ambito motoristico Diamond Abstract Project e, già tempo fa, giocatore del settore giovanile rossoblù, nonché grande tifoso, come raccontato dallo stesso Di Benedetto. Sarti e l’Imolese dovrebbero essere molto vicini, anche se il numero uno rossoblù, intercettato ieri, non si è voluto sbilanciare, ma nemmeno smentire il nome del futuro, probabile, nuovo acquirente di maggioranza.

Di Benedetto, tutte le strade portano a Sarti: sarà lui il nuovo proprietario di maggioranza?

"Non rispondo e non mi faccio nemmeno interrogare: il nome della persona lo farò io quando ci saranno le basi per comunicarlo, fino ad allora non dirò nulla".

Entro quando?

"A metà della settimana prossima farò tutte le comunicazioni del caso, ovvero il nome dell’acquirente, ma anche quelle che saranno le scelte definitive".

Quindi la trattativa è a buon punto?

"Sì, è in fase avanzata, stiamo discutendo condizioni, possibilità ed eventuali opportunità. E, soprattutto, sto cercando di appurare e accertarmi che i soldi non siano solo una chimera: tradotto, le forze economiche di chi arriverà non dovranno servire per una sola stagione, ma dovranno essere quelle per dare un lungo respiro all’Imolese, come merita, che è quello che abbiamo sempre cercato di fare da quando siamo qui a Imola, con un’attenzione particolare anche per il futuro, con il massimo impegno. Di certo, non sarà un’operazione legata ad un semplice discorso di notorietà".

Per cui Di Benedetto resterà, ma con una quota inferiore.

"Non ho alcuna intenzione di mollare, anzi, il presidente continuerò ad esserlo io. Le modalità le stiamo decidendo in queste ore, ma stiamo ancora valutando più scenari e su come muoverci in ogni ambito societario".

C’è una deadline?

"Non l’abbiamo ancora decisa, ma la prossima settimana sarà quella decisiva. L’intento, comunque, resta quello di chiudere la trattativa entro la fine del mese, anche per affrontare in maniera condivisa quasi interamente l’annata che verrà".

Passando al campo, la squadra le piace?

"Siamo soddisfatti, e questo indipendentemente dalla vittoria col San Marino: credo potremo toglierci diverse soddisfazioni. Come dissi un anno e mezzo fa, entro tre anni sarei voluto tornare tra i professionisti con la squadra più giovane del girone: il mio sogno resta, ma c’è ancora tempo. Intanto, pensiamo comunque a far bene come stiamo facendo". Domani alle 15 la prima di campionato in casa della Pistoiese per Potepan.