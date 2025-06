Imolese, è un ’fuggi fuggi’

Ripartire da zero, o quasi. E’ questa la missione dell’Imolese in vista del prossimo campionato di serie D, visto che aa oggi l’unico certo di rappresentare il rossoblù nell’annata che verrà è il mister, Ivan Marcelo Potepan, erede di Gianni D’Amore e ufficializzato ormai due settimane fa abbondanti dal club.

Il resto, invece, è un rebus, tutto ancora da risolvere. Diversi dei giocatori dati come già virtualmente confermati per il 25/26 infatti, nei giorni scorsi, hanno ufficialmente cambiato aria. Vedi il 30enne difensore uruguagio Agustin Ale (67 presenze e 2 gol nelle ultime due stagioni), che ha scelto di sposare il progetto San Marino, oppure il classe 2005 Ballanti, firmato nello scorso fine settimana dal Medicina Fossatone, in Eccellenza, pescato dall’amato ex direttore Marco Montanari, che si è assicurato un elemento di assoluto pregio per la categoria.

A salutare Imola e ad allungare così la lunga lista dei partenti anche l’esterno Garavini, passato ai veronesi del Vigasio (sempre in Serie D), oltre a bomber Raffini (14 reti in 32 partite quest’anno), che a breve dovrebbe essere ufficializzato come nuovo attaccante del Vado. Al passo d’addio anche un altro attaccante, il classe 2000 Melloni, su cui è forte l’interesse del Tuttocuoio, evidentemente stregato dai 4 gol incassati dalla punta faentina tra andata e ritorno (una tripletta per lui nel 5-0 di novembre al Galli e il timbro decisivo nel successo per 1-0 in Toscana nella sfida di ritorno a fine febbraio).

E le conferme? Al momento, a riguardo, non ci sono stati annunci, nemmeno quello del rinnovo di capitan Dall’Osso, che resta lui stesso in attesa di novità e garanzie da parte della società, per poi muoversi di conseguenza. Resta sempre vacante anche il ruolo di vice-Potepan, con Tronconi in pole per occupare questo slot, ma nulla ancora è stato messo nero su bianco.

Insomma, a meno di due mesi dalla partenza della stagione 25/26, tanti saluti e ancora zero volti nuovi. Intanto, in attesa delle prime pedine che andranno a comporre lo scacchiere a disposizione del tecnico argentino, dopo la conclusione degli spareggi nazionali fra le vincenti dei playoff dei gironi di Eccellenza, a conquistare la serie D sono state Leon, Scanzorosciate, Cannara, Castenuovo Vomano, Monastir, Real Normanna e Città di Gela: sette società che si aggiungono alle già 156 aventi diritto alla D ma che, salvo sorprese, per criteri geografici, non faranno parte del futuro girone nel quale verrà ammessa l’Imolese una volta completata l’iscrizione: per tutte, la procedura sarà attiva da venerdì 4 a giovedì 17 luglio, con un termine perentorio alle ore 17.

Giovanni Poggi