Imolese Futsal, colpo playoff contro Lucrezia

Imolese Futsal

5

Buldog Lucrezia

1

IMOLESE FUTSAL: Fanile, Petragallo, Bussi, Ghiberti, Lari, Vinicius, Labrigui, G- Fuschi, Kakà, Teruya, Viggiani, Sangiorgi. All. Vanni

BULDOG LUCREZIA: Putano, Pezzolesi, Marcelli, Warid, Bacchiocchi, Diotalevi, Semproni, Zanella, Manfroi, Del Pivo, Napoletano, Chiappori. All. Renzoni.

Arbitri: Iorache e Puzzonia

Reti: 6’pt aut. Warid, 7’pt Petragallo, 15’pt Vinicius, 1’st Vinicius, 4’st Napoletano, 15’st Kakà.

Note: ammoniti Kakà, Napoletano, Zanella, Manfroi

L’Imolese Futsal doveva fare risultato pieno e l’ha centrato nella sfida interna con il Budolg Lucrezia. Una partita più o meno a senso unico, dove gli uomini di Vanni hanno sempre tenuto il pallino del match. Già in avvio Lari ha avuto l’occasione giusta, Napoletano ha salvato sulla linea la palla dell’1-0. Il vantaggio è arrivato con un sfortunato autogol di Warid, subito dopo il 2-0 segnato da Petragallo. Qui la gara si è messa in discesa tanto che Vinicius prima della sirena di metà gara ha segnato il 3-0. Nella ripresa l’Imolese non ha corso rischi e portato a casa tre puti che la tengono in corsa per i play off. Sabato il derby con il Russi.