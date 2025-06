Imolese Futsal: Matteo Rinaldi alla guida della prima squadra in A2

In casa Imolese Futsal è partito un nuovo ciclo, il presidente Leonardo Vanni ha tolto la tuta e lavorerà solo dietro la scrivania, in panchina andrà il Matteo Rinaldi che era già in organico come tecnico dell’Under 19, squadra che guiderà anche in questa annata.

Una promozione per aprire un capitolo diverso rispetto al recente passato: "Questo è un passaggio molto importante – commenta Rinaldi –, perché dopo più di 10 anni fatti nelle giovanili come allenatore, ora il passaggio di testimone mi porta a dover allenare una prima squadra di categoria importante come l’A2. In primis vorrei ringraziare Leonardo Vanni per la fiducia, perché questa società è stata accudita e fatta crescere in ogni suo minimo dettaglio proprio da lui e dopo anni di sacrifici dove si è dedicato al 100%, ha deciso di lasciarmi questo compito e non potevo fare altro che accettarlo con grande entusiasmo, perché penso che sia una segnale di grande fiducia della quale sono molto onorato. Metterò il mio 100% in questo anno che possiamo un considerare un punto zero".

Un club che punterà sul settore giovanile per crescere e consolidarsi: "La società sta facendo un lavoro fantastico, cercando di unire sotto un unico tetto ragazzi di grande prospettiva e io, avendo sempre lavorato con i giovani, posso dire che non c’è cosa più bella perché non solo vedi la crescita come giocatore, ma anche come uomo. Essere anche allenatore dell’under 19 è il segnale del legame che vogliamo creare tra la prima squadra e le giovanili, un legame che deve portare i ragazzi a lavorare con un modello unico e ben definito e che li porti ad avere come obiettivo quello di allenarsi e giocare con la prima squadra, senza però dimenticare l’importanza dell’under 19 alla quale teniamo molto".

E’ solo giugno ed il campionato comincerà a fine settembre, l’Imolese sta prendendo forma: "Manca poco per completare l’organico che parteciperà alla serie A2, poco, il lavoro fatto dalla società è stato veramente importante e posso solo che ringraziare Leonardo Vanni, Samuele Liverani e Roberto Spighi per quello che hanno costruito. Sicuramente staremo alla finestra nel caso ci possa essere qualche occasione, ma direi che la rosa sia della prima squadra che dell’under 19 è quasi completa. Vorrei che la squadra non abbia un modo di giocare, ma che si possa adattare ai vari momenti che la partita impone. Noi come staff dovremo essere bravi in allenamento ad allenare i ragazzi ed essere preparati a rispondere a tutte le situazioni che incontreranno".