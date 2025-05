Imolese Futsal: Nuova Era con Matteo Rinaldi alla Guida e Progetti di Crescita

E’ cominciata una nuova era in casa dell’ Imolese Futsal. In primis il presidente Leonardo Vanni non si siederà più in panchina lasciando il posto a Matteo Rinaldi; Rinaldi di recente è stato tecnico della squadra rossoblù iscritta al campionato Under 19.

Un nuovo corso con Vanni che sarà impegnato fuori dal campo per fare crescere l’intero movimento imolese del calcio a 5: "Siamo l’ultimo baluardo – dice il presidente rossoblù – cittadino di una disciplina che la penuria di strutture ha reso impraticabile, non molla e si rinnova. L’anno scorso la squadra di calcio a 5 ex Dozzese, si è definitivamente vestita di rossoblù onorando la città che la ospita e quest’anno, sciolti tutti i nodi burocratici, diverrà una realtà autonoma nel panorama delle società sportive di Imola. La fratellanza cromatica con l’Imolese Calcio 1919 sarà rinnovata anche se si cercherà di lavorare in partnership con tutte le società di calcio che vorranno far fare una seconda disciplina, il calcio a 5, ai propri iscritti. Da qualche anno è divenuto obbligatorio per le società di calcio che vogliono certificare la propria scuola effettuare campionati di futsal con la possibilità del doppio tesseramento".

L’Imolese vuole crescere dopo le due ultime stagioni giocate in serie A2: "Sulla scia di una salvezza tranquilla, l’anno prossimo cercheremo di rinnovarci e con l’aiuto dell’amministrazione comunale di ampliare pure la presenza sul territorio. Per farlo dovrebbero partire i lavori per una tensostruttura dedicata solo al futsal, con il nostro importante apporto economico dovrebbe diventare la casa dell’Imolese. Per farlo servirà l’aiuto di chi governa la città ponendo il calcio a 5 al pari degli altri sport per spazi in palestre e visibilità. L’aiuto da parte delle imprese del territorio nel partecipare ad un progetto serio e pulito che porta il nome di Imola in giro per l’Italia".

Si sta lavorando per costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato di calcetto: "Confermeremo lo zoccolo duro di giocatori – prosegue Vanni –, ma l’organico verrà in parte ristrutturato con elementi giovani ma già grandi prospetti per il futuro. Il nostro obiettivo sarà quello di crescere, di fare un ottimo campionato e di dare soddisfazioni alle persone appassionate di futsal. Ce la metteremo tutta per fare tante belle cose, ben sapendo che davanti troveremo difficoltà importanti. Il campionato di serie A2 è sempre bello tosto, però stiamo lavorando sodo per non lasciare nulla di intentato, ci crediamo e siamo anche fiduciosi", conclude il presidente rossoblù.