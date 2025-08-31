Imolese, i giochi sono finiti. In Coppa c’è il San Marino

Imolese, da oggi si comincia a fare sul serio. Dopo amichevoli, test e allenamenti congiunti, ecco la prima ufficiale della nuova stagione per i rossoblù, che inaugurano questa sera in coppa, al Galli contro il San Marino (ore 18.30), la nuova era Potepan, l’allenatore argentino che ha preso il posto di Gianni D’Amore, guida del gruppo nelle ultime due stagioni di serie D. Ed è toccato proprio al mister – originario di Rosario, ma da anni ormai stabilitosi in città e con alle spalle numerose esperienze nei dilettanti emiliano-romagnoli -, presentare l’appuntamento di Coppa Italia di Serie D, l’ormai grande classica contro i titani biancazzurri. "Oggi si comincia e noi vogliamo farlo bene, nel nostro stadio e davanti alla nostra gente – dice, fiducioso nel gruppo, dopo un’estate di duro lavoro al Bacchilega -. Durante questi giorni di preparazione abbiamo lavorato tantissimo, ma nei i ragazzi abbiamo visto grande voglia di crescere e di superare i propri limiti: da loro mi aspetto una bella gara, sono certo daranno il massimo. Siamo pronti". Così invece sul San Marino, approdato a questo primo turno di coppa grazie al successo di una settimana fa contro i riminesi del Tropical Coriano, vincendo 5-2 dopo i calci di rigore (1-1 dopo i regolamentari). "Sono una squadra attrezzata per cercare di vincere il girone, con una rosa di giocatori importanti e di categoria superiore. Per noi sarà un test impegnativo e ci farà capire a che punto siamo". Intanto, nella giornata di ieri, il club ha ufficializzato due nuovi acquisti, Eyram Leveh e Shayron Bredic. Il primo, punta centrale ghanese classe 1999 cresciuta nel settore giovanile del Chievo Verona, ha una lunga esperienza in D, giocata con le maglie di Virtus Verona, Clodiense, Traversetolo, Vigolo Marchese, Felino, Virtus Francavilla, Vogherese e Budoni (più una stagione nel campionato kosovaro), spostandosi poi nell’ultima stagione tra Akragas e Pompei. Il secondo, Bredic, classe 2008, anche lui di ruolo attaccante, arriva dal vivaio dell’Udinese, pronto per la prima volta a mettersi in gioco, da senior, in categoria. Con l’appuntamento di oggi al Galli, si aprirà una settimana importante per l’Imolese, che proseguirà con la festa di inizio della stagione sportiva 25/26, in programma giovedì 4 settembre dalle 20,30 al Chiosco Dolce Vita a Imola, nella quale verranno presentate tutte le prime squadre rossoblù, dalla Serie D alla femminile, fino al calcio a 5, con tanto di stand gastronomici, musica ed intrattenimento. Riguardo alla gara odierna, i biglietti saranno ancora acquistabili dalle 17.30 presso le biglietterie.