Imolese, i lavori sono ancora in corso . Il sì del duo Potepan-Ferretti si fa desiderare

Ci sarà ancora da aspettare per l’Imolese, con l’ufficialità del duo Potepan-Ferretti che slitta ancora, in attesa che tutto venga messo nero su bianco e che la società ufficializzi la trattativa tramite comunicato. Nel mentre si attende che tutto venga sistemato e non solo riguardo alla figura del tecnico e del suo vice, ma anche per quanto concerne lo staff che farà da contorno, con il solo preparatore dei portieri Enrico Vandelli certo di un ruolo nel prossimo organigramma tecnico rossoblù. Sullo sfondo, un intero o quasi roster da allestire, potendo contare su basi solide come capitan Dall’Osso, ieri celebrato sui social del club come fresco 30enne e pronto a vivere un’altra stagione con addosso la maglia rossoblù. Per il momento però, al Bacchilega, è ben presente e visibile il cartello "Lavori in corso", visto che finché la selezione Under 17 del futuro vice "Rulo" Ferretti sarà impegnata alle fasi nazionali (dopo il trionfo nei campionati regionali) difficilmente si procederà con operazioni di mercato in entrata. Proprio i giovani rossoblù, ieri, hanno pareggiato 0-0 al debutto nel gironcino a tre con il Ligorna e l’11 giugno, tra poco più di due settimane, sfideranno i toscani del Tau Altopascio, con ancora concrete chances di potere raggiungere le semifinali. Intanto, nei giorni scorsi, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la classifica finale della 13ª edizione di "Giovani D Valore", il progetto che incentiva e premia le società di serie D più attive nella valorizzazione dei giovani calciatori. Un’iniziativa consolidata che, anno dopo anno, punta a sostenere il lavoro delle realtà dilettantistiche nel costruire il futuro del calcio italiano. L’Imolese, che già durante la stagione si era trovata ai vertici di questa speciale graduatoria, ha chiuso prima nel proprio girone, con un totale 1.028 punti, davanti a Progresso (596) e Sasso Marconi (381), terminando in Italia dietro soltanto a Trastevere, autentico dominatore del girone G con 2105 punti, Chisola (primo nel girone A con 1301 punti) e Club Milano (in vetta al B con 1098 punti), portando così nelle casse rossoblù una cifra di 50mila euro, che potranno essere investiti nella prossima stagione. Per la rubrica degli ex Imolese, invece, il fu Nicola Mosti, che nella stagione 2018/2019 contribuì a trascinare il gruppo di Dionisi fino alla semifinale playoff di serie C con 7 gol e 5 assist in 44 partite, domenica è stato a un passo dal raggiungere la finale playoff di B con la Juve Stabia, sua attuale squadra (con cui ha segnato 2 gol in 19 gare), eliminata nel match di ritorno dalla Cremonese, vittoriosa 3-0 sui campani, a ribaltare il ko per il 2-1 subito all’andata.