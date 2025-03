Imolese, il calendario è in discesa. Otto gare per una rimonta playoff

Bivio Imolese: otto partite per continuare a credere nei playoff. Due mesi esatti e la stagione regolare del girone D di serie D andrà in archivio, e spetterà ai rossoblù concedersi eventuale ulteriore margine per allungare l’annata tramite la post-season, distante sette punti.

Un gap importante, ma non incolmabile, a patto che da qui a maggio la squadra di D’Amore non sbagli più nulla: approccio e prestazioni, in casa e trasferta. Cosa che invece è accaduta fin troppe volte nel girone di ritorno, dove l’Imolese, va detto, non è stata nemmeno aiutata dagli episodi: vedi anche l’ultima gara col Prato, dove l’unica sbavatura commessa in 90 minuti è costata la partita, tenuta in mano dall’inizio alla fine, ma senza riuscire mai ad affondare il colpo.

Va detto che, nonostante il -7 dal Lentigione (sconfitto a metà febbraio 3-2 al Galli, bissando il trionfo dell’andata), l’Imolese è ancora squadra viva, come dimostrato quattro giorni fa e nelle uscite precedenti, contro Lentigione e Tuttocuoio, con due successi in fila che hanno riacceso le speranze di playoff, dopo che Raffini e compagni erano scivolati a -10 dal quinto posto. Mettendo accanto calendario e classifica poi, leggendo una partita alla volta, raggiungere i playoff resta un obiettivo alla portata per la formazione rossoblù che da qui a inizio maggio affronterà solo due avversarie su otto che ad oggi stanno sopra in classifica, vale a dire Pistoiese (quarta a +11) e Forlì, primo da solo con 63 punti, inseguito dal Ravenna.

Proprio le due squadre che inaugureranno e chiuderanno questo tour de force, che comincia domenica dal Melani contro i toscani di Alberto Villa, sconfitti una sola volta nelle ultime dieci gare e pronti per l’assalto al terzo posto dove la posizione del Tau vacilla, dopo un inizio sorprendente.

Calcio d’inizio domenica alle 14,30 in uno stadio che evoca ricordi dolceamari: è lì che nel maggio ’22 l’Imolese perse 2-1 il match d’andata dei playout serie C, salvo rifarsi al ritorno, all’ultimo respiro, con il gol decisivo di Edoardo Vona, che salvò per la terza stagione di fila agli spareggi i rossoblù da baratro. La sfida all’Olandesina precederà il weekend di sosta, dopo il quale la band di D’Amore ritroverà il pubblico amico del Galli, domenica 23 marzo contro il Sasso Marconi, scivolato in zona playout. A fine marzo tappa a San Mauro Pascoli, per poi ricevere il 6 aprile il Piacenza e il 13 lo United Riccione, mentre cadrà di giovedì il viaggio pre-Pasquale a San Marino. L’ultima casalinga il 27 aprile con lo Zenith Prato, prima del verdetto del 4 maggio al Morgagni: la possibile promozione in C del Forlì o i playoff dell’Imolese. Tutto è ancora in bilico, di certo c’è che non si può più sbagliare.