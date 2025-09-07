Imolese, l’inizio è tosto: c’è la Pistoiese. Potepan: "Abbiamo fiducia nei nostri mezzi"

Fu spareggio per non retrocedere, nell’allora maggio 2022, con l’Imolese che la spuntò in volata, nel match di ritorno al Galli: decisivo il gol di testa di Vona e Pistoiese in serie D. Categoria dove oggi, alle 15 al "Melani", si ritroveranno di fronte per la seconda stagione di fila l’Imolese di Potepan e gli orange di Andreucci, che assieme al Piacenza puntano dritti alla promozione. Obiettivi diversi invece per i rossoblù, intenzionati però a divertirsi e a fare divertire, cercando di restare in scia alle pretendenti per i playoff. Per cui servirà fare punti, fin da subito, anche per dare continuità alla bella prova in coppa di sette giorni fa con il San Marino (foto), e iniziare così il campionato con il piede giusto.

"Siamo positivi e fiduciosi – dice alla vigilia il dg Ulisse Savini, che guarda alla prima, difficile, trasferta a Pistoia con ottimismo –. Giocheremo contro una delle favorite alla vittoria del campionato e per questo il pronostico non sarà dalla nostra parte: vincere al Melani è un’impresa quasi quasi impossibile, però il calcio insegna che si gioca sempre undici contro undici e con un pallone rotondo. Dovremo avere voglia, in serie D è questa che fa la differenza". Tanti volti nuovi, tanti giovani e una guida nuova, l’argentino Potepan, arrivato dopo il biennio targato D’Amore (oggi al Legnago), ma ancora qualcosina manca per puntellare la rosa.

"Sappiamo di avere una buona squadra, costruita da capo con uno staff nuovo, ma dobbiamo ancora completare il gruppo. Sappiamo di essere un po’ in ritardo, ma è un ritardo voluto, anche perché quando costruisci una casa da capo bisogna capire prima che tutti i pezzi siano al posto giusto, ma abbiamo individuato cosa ci manca e ci stiamo muovendo in questo senso. Obiettivo attuale di mercato? Cerchiamo un centrocampista, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelli che ci sono, più una seconda punta che attacchi la profondità: sarebbero due ciliegine che renderebbero la nostra rosa ancora più interessante".

Dal mercato alla trattativa per l’acquisizione della maggioranza delle quote societarie, anche questo ha tenuto banco a Imola in settimana e, nelle prossime ore, come annunciato dal presidente Di Benedetto, arriveranno nuovi sviluppi. Nel pre-gara, è toccato anche a mister Potepan analizzare momento e avversario dei rossoblù. "Affrontiamo una delle candidate, a detta di tutti, per la vittoria del girone, però, e anche per fortuna, nel calcio i numeri a volte contano poco. Andremo là a giocarci tutte le nostre carte. Siamo reduci da una settimana in cui abbiamo lavorato bene, tutti i ragazzi si stanno allenando in maniera impeccabile e abbiamo fiducia nei nostri mezzi".