Imolese, l’ora di ripartire. Potepan: "L’obiettivo?. Conquistare i tre punti»

Una sfida dal sapore inedito a Treviglio (ore 14.30), ma che si presenta come insidiosa e da approcciare con le pinze per tornare alla vittoria e a muovere la classifica dopo lo stop di sette giorni fa contro il Lentigione. Sarebbe stato ingeneroso infatti definire passo falso quello di domenica scorsa al Galli, contro la capolista, passata di misura ma tra le difficoltà e uscendo con tre punti sudati dal confronto con i rossoblù, che da lì ripartiranno, dopo un’intensa settimana di lavoro e con il desiderio di alimentare il buon momento lontano da Imola, dove la squadra di Potepan è tra le poche rimaste imbattute (1 vittoria e 3 pareggi).

"E’ una delle trasferte più lunghe che abbiamo in calendario e ci troveremo di fronte una squadra che cerca di mettere in pratica un buon calcio – comincia così l’analisi, alla vigilia, del tecnico argentino -. Da domenica sera ho cominciato a studiarli, guardando le loro recenti partite, e penso che non sarà facile oggi. Tra l’altro giocano su un campo sintetico, che può certamente rappresentare un’insidia. Poi è chiaro che, come tutti, hanno pregi e difetti, e tra questi probabilmente c’è il fatto che hanno subito parecchi gol, ed è un qualcosa che dovremo provare a sfruttare".

Trevigliese peggiore difesa del girone, con 17 reti incassate (oltre 2 gol subiti di media a partita e una sola porta inviolata all’attivo), nonché una delle formazioni più sconfitte, assieme al Sasso Markoni, con 6 ko nelle prime 8 giornate. Numeri non certo scintillanti, ma che oggi conteranno il giusto e che, anzi, spingeranno la squadra di Tricarico a far meglio, per provare ad uscire da una prolungata crisi di risultati, che parla di 4 stop di fila e un successo interno che manca dalla seconda giornata, il 4-3 rifilato al Progresso dello scorso 14 settembre.

"Saranno comunque 90 minuti difficili, come ogni gara di questo girone, poi, dopo sole 8 giornate, è ancora presto per capire i reali valori del campionato. Guardando a noi, veniamo da una buona settimana di lavoro, concentrandoci sulla finalizzazione, visto che fino a qui siamo stati diverse volte carenti sotto porta".

Assente lo squalificato Melloni (sanzionato con due giornate dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato nel finale con il Lentigione) e l’infortunato Leveh, con Embalo non ancora al top della condizione. Ma Potepan ha la massima fiducia nel gruppo. "In campo scenderà l’undici migliore del momento, ma la fiducia è tanta nei confronti di tutti i ragazzi. Vogliamo continuare a fare bene in trasferta mostrando la nostra identità e provare a riprenderci i tre punti, poi sarà il campo a dire se avremo fatto bene oppure no".