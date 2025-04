Imolese-Piacenza: sfida serale al Galli con ricordi di playoff Serie C

Fari accesi sul Galli questa sera alle 20 per un posticipo al sapor di Serie C. C’è il Piacenza a Imola, per un insolito match serale della domenica ma motivato dai concomitanti impegni odierni all’interno dell’autodromo, e che fa riaffiorare ricordi dolcissimi al popolo rossoblù, riportando alla mente quella serie di semifinale playoff in Serie C del 2019. Furono gli emiliani a spuntarla (poi eliminati in finale dal Trapani), ma quelle due sfide con i biancorossi restano ancora ad oggi il punto più alto nella storia dell’Imolese. Da quel giorno, era il 2 giugno di sei anni fa, e al Garilli non bastò il successo per 2-1 agli allora rossoblù di Dionisi dopo il ko per 2-0 nel match d’andata al Galli, tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto, o quasi, per entrambe.

Quattro stagioni ad arrancare tra i professionisti, prima della retrocessione, avvenuta sul campo per il Piacenza e in aula di tribunale per i rossoblù, nell’estate del 2023. E per la rinascita bisognerà ancora aspettare, visto che anche questa stagione andrà quasi certamente in archivio senza particolari soddisfazioni e senza aver centrato gli obbiettivi fissati a inizio campionato.

Da una parte l’Imolese, sesta, già salva e troppo in ritardo rispetto ai playoff (-10 a 5 turni dal termine), dall’altra il Piacenza, che invece la salvezza la deve ancora blindare ma che, rispetto alla prima tribolata parte di annata, ha fatto importanti passi avanti. Nonostante tutto, però, D’Amore e i suoi ragazzi onoreranno la stagione fino in fondo, come già hanno fatto vedere domenica scorsa con la Sammaurese, sconfitta da Manes e compagni in inferiorità numerica nel finale. Tra gli obbiettivi di stasera c’è anche quello di ritrovare una vittoria interna che manca da quasi due mesi.

"In casa il successo ci manca da tanto tempo e siamo desiderosi di ritrovarlo, per dare continuità alla vittoria di sette giorni fa e dare una gioia al nostro tifo – ha detto alla vigilia D’Amore, preparandosi per una serata d’altri tempi –. Sugli spalti saranno in tanti, speriamo che oltre al settore giovanile al completo possano unirsi anche numerosi tifosi: ci teniamo a fare bene". Così invece si è espresso sul Piacenza di Stefano Rossini. "Non ha bisogno di presentazioni. Era stata costruita per vincere, ma ora si trova in una posizione di classifica inaspettata, per cui arriverà qui agguerrita e alla ricerca dei punti che le mancano per la salvezza".

Arbitra Romeo di Genova.

Giovanni Poggi