Imolese Potepan: "Un ko che ci rafforzerà"

Cade l’Imolese, cade dopo cinque gare da imbattuta, contro la capolista Lentigione, cinica quanto basta per strappare tre punti che, visto il momento che stavano vivendo i rossoblù tra casa e trasferta, pesano e peseranno al termine di questo campionato. Che l’Imolese aveva cominciato ad assaporare fino in fondo, accumulando prestazioni e risultati positivi, meritando sempre di portarli a casa, proprio come ieri avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più di una sconfitta, di misura, sancita da un calcio piazzato incastrato tra i pali di Salgado a metà del primo tempo. Le occasioni per pareggiarla, poi, non sono mancate, ma un po’ la sfortuna e un po’ la mancanza di finalizzazione, hanno fatto la differenza, questa volta in negativo. Motivo per cui il rammarico c’è, perché la squadra, anche due giorni fa, ha dato prova di potersela giocare con tutte, anche contro le avversarie più quotate e che la precedono in classifica, ma non sempre le gare girano nel verso sperato.

"Credo che quello di domenica sia stato un risultato ingiusto – ha commentato mister Potepan nel post-partita, come sempre a offrire un’analisi lucida e senza nascondere mai ciò che pensa realmente –. Abbiamo fatto trenta minuti molto buoni, con almeno quattro-cinque occasioni che sì, andavano sfruttate e che non andavano sbagliate. Poi si sa, quando in Serie D prendi gol, si smette di giocare: c’è tanta ipocrisia in giro, ma la realtà è che in questa categoria a giocare a calcio sono in pochi". Il tecnico rossoblù rincara la dose: "Il Lentigione ha seguito la linea a cui ho accennato prima, una volta passati in vantaggio hanno cominciato a smettere di giocare e a perdere tempo, e noi questa cosa l’abbiamo subita, proprio come accaduto anche contro il Sangiuliano. Mentalmente ci siamo cascati e abbiamo subito l’impatto del gol, oltre che l’uscita di Agbugui, che stava facendo bene e che portava una grande spinta sulle fasce. Detto ciò, comunque, resto tranquillo e sempre più orgoglioso dei miei ragazzi".

Comprensibile la frustrazione di Potepan, la stessa che ha portato Melloni, nel finale, a essere espulso, lasciando i suoi in dieci. Cose di campo, che in settimana l’Imolese proverà ad assorbire per poi tornare a tirare fuori un’altra prestazione importante domenica prossima (calcio d’inizio, come da tradizione per il periodo invernale, anticipato alle 14.30) sul campo della Trevigliese. "Dal primo all’ultimo siamo tutti consapevoli che questa sconfitta ci fa male – conclude Potepan –, perché volevamo vincere, ma alla fine il calcio si equilibra e in futuro queste partite riusciremo a farle nostre".