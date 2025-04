Imolese punta al sesto posto: sfida decisiva contro lo Zenith Prato

Un campionato da onorare fino in fondo, con un sesto posto da blindare per brindare comunque ad una stagione migliore della scorsa, quando l’Imolese chiuse al dodicesimo posto con appena 40 punti in 32 partite, fresca di retrocessione dai professionisti. Questo e anche altro dovranno dire le prossime due giornate, le ultime in calendario per i rossoblù di Gianni D’Amore, che domenica accoglieranno al Galli (ore 15) uno Zenith Prato alla disperata ricerca di punti per salvarsi, prima di viaggiare il 4 maggio in direzione Forlì, nella tana della capolista già promossa in C, con largo anticipo e con ampio merito.

Non saranno playoff, come ormai noto da settimane a queste altitudini, ma dovrà essere sesto posto, come detto, obiettivo minimo e unico traguardo alla portata di un gruppo che nei primi mesi aveva fatto sognare e ben sperare, prima di sciogliersi con l’avvento del nuovo anno, fatta eccezione per qualche raro e importante risultato. E allora, nel fine settimana, è attesa un’altra volta l’Imolese da battaglia, quella che non fa regali a nessuno, desiderosa di chiudere con una vittoria l’ultima casalinga della stagione, in uno stadio dove, in tempi recenti, sono stati molto più i magoni che le gioie.

"Il nostro obiettivo è quello di finire nel migliore dei modi: c’è un sesto posto da difendere e altre due giornate da giocare dove daremo il massimo – così aveva detto nel post-pareggio amaro contro il San Marino mister D’Amore, sottolineando l’importanza del dover finire bene il campionato –. Se lo chiuderemo in questa posizione, sarà un’annata positiva – aveva aggiunto –, e ci terrei particolarmente a finirlo al meglio, con grandi motivazioni".

Mentre a inizio settimana, al Bacchilega, è arrivata l’ennesima buona notizia legata al progetto "Giovani D Valore". Al quinto aggiornamento di questa speciale classifica, promossa dal Dipartimento Interregionale che premia le società di Serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori, l’Imolese si è infatti confermata al primo posto del girone D con ben 935 punti. "Se dovessimo vincere questo premio, quanto fatto da questi ragazzi avrebbe un valore incredibile", ha commentato a margine mister D’Amore, fiducioso nell’ampio nucleo promettente di giovani di cui può disporre il roster rossoblù.