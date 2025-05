Imolese sfida il Forlì: ultima partita della stagione per mister D'Amore

L’ultima della stagione e forse anche l’ultima di mister D’Amore in rossoblù. Imolese di scena oggi alle 15 a Forlì, per sfidare e confrontarsi con il già promosso da tempo undici di Miramari, autore di un capolavoro coi biancorossi, dominanti e dominatori assoluti di un campionato che ha sentenziato il ritorno dei romagnoli tra i professionisti otto anni dopo l’ultima volta.

Una cavalcata da record quella del Forlì, che domenica scorsa, col 3-0 esterno rifilato al San Marino, ha conquistato il suo tredicesimo successo consecutivo, nonché il ventunesimo nelle ultime ventidue gare. Il tutto, per un totale di 27 vittorie in stagione su 33 partite, che significa, per i Galletti, aver lasciato per strada fin qui appena 15 punti dei finora 99 a disposizione. Insomma, una cavalcata memorabile, che i rossoblù proveranno in qualche modo a sporcare per sigillare una stagione buona per metà, col sesto posto in tasca, che va a migliorare il dodicesimo del 23/24, ma che non è sufficiente per disputare la post-season.

"Andiamo ad affrontare la squadra più forte, che ha vinto il campionato e vorrà chiudere in bellezza la propria stagione dimostrando ancora una volta le sue qualità – così alla vigilia D’Amore, che proverà a fare uno scherzetto alla squadra che in assoluto ha accumulato più punti in tutta la Serie D, ben 84, l’unica dei nove gironi a riuscirci –. D’altro canto, a noi le motivazioni non mancano: anche se già certi della posizione in classifica, onoreremo l’impegno facendo del nostro meglio". Come l’Imolese ha fatto nelle ultime settimane, ottenendo sei risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie e tre pareggi, a salvezza già abbondantemente acquisita. Nessun regalo da parte di Manes e compagni alle avversarie, e sarà così anche oggi. Nel pre-gara di D’Amore è stato toccato anche il tema ’Giovani D Valore’, progetto che vede il club in riva al Santerno primeggiare nella speciale classifica sull’utilizzo di giocatori under nel corso della stagione.

"Non è la prima volta che centriamo questo risultato e ne siamo contenti, anche perché ci siamo confermati migliorando la classifica del nostro campionato e i punti ottenuti rispetto allo scorso, il che non era affatto semplice". In vista della passerella finale del Morgagni, rossoblù quasi al completo, il Forlì invece ritrova dopo la lunga squalifica bomber Trombetta, oltre che gli squalificati Drudi e Saporetti, mentre non recuperano Gaiola, Campagna e Macrì, speranzosi di tornare per la Poule Scudetto di Serie D. Arbitra Salvatori di Macerata.

Giovanni Poggi