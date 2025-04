Imolese sfida United Riccione: obiettivo vittoria per tornare a sorridere

Contro l’ultima della classe per regalare un sorriso al Galli e alla sua gente. Ha il dovere di farlo oggi l’Imolese, che alle ore 15 a Imola attende lo United Riccione, fanalino di coda assieme al Fiorenzuola e assetato di punti salvezza per regalarsi ancora qualche speranza di mantenere la categoria. Per l’Imolese questa, invece, non è mai stata in discussione, anche se l’obbiettivo reale del gruppo, i playoff, già da tempo si sono allontanati, relegando la squadra di Gianni D’Amore in quel limbo sicuro e tranquillo da problemi di classifica ma allo stesso tempo povero di ambizioni.

Un obbiettivo importante però resta, quello di tornare a vincere in casa, dove da troppo tempo (oltre un mese e mezzo) l’Imolese è a secco e dove nel 2025 Raffini e compagni hanno trionfato una volta sola (contro il Lentigione), a fronte di 4 pareggi e 2 sconfitte. Troppo poco, obiettivamente. Tant’è che, numeri complessivi alla mano, se il campionato fosse cominciato nel girone di ritorno, i rossoblù sarebbero invischiati in piena lotta per i playout, con appena 14 punti raccolti in 13 gare. Ma oggi è un altro giorno e la squadra di D’Amore, pur priva di Agbugui e Salgado, ha il desiderio di riprendere il volo.

"La squadra sta bene – dice il mister –, dobbiamo solo gestire un paio di squalifiche, ma l’abbiamo preparata al meglio, anche perché non sarà affatto semplice". Facile non sarà, nonostante i biancazzurri stiano vivendo un momentaccio, con la M maiuscola, con 6 sconfitte nelle ultime 6 e un successo esterno che manca dallo scorso novembre. Sullo sfondo, quattro cambi di panchina: Beoni, Cortellini, Borioni e ora l’ex tecnico del Sondrio Ruben Bolzan. "Sono ancora vivi, se lo sono il Fiorenzuola e la Sammaurese che ancora lottano, in questa lista ci deve entrare anche lo United Riccione. Dobbiamo affrontare questa gara con la stessa importanza di tutte le altre".

In settimana, festa grande al ristorante La Playa, organizzata dal fan club Ci Siamo Sempre, con D’Amore e i suoi ragazzi premiati dal tifo rossoblù, e chissà che l’amore della gente imolese non abbia dato la giusta carica per ritrovare i tre punti. Arbitra Colazzo di Casarano.