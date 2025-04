Imolese spreca il vantaggio: Piacenza rimonta e pareggia 2-2

IMOLESE

2

PIACENZA

2

IMOLESE: Lopez Salgado; Barnabà, Dall’Osso, Ale, Agbugui (47’ st Elefante); Manzoni, Brandi (40’ st Lolli); Mattiolo (31’ st Adorni), Manes (17’ st Vlahovic), Garavini; Raffini (37’ st Melloni). All. D’Amore.

PIACENZA: Franzini; Napoletano (20’ st Somma), Iob, Zucchini, Ruiz (18’ st Casazza); Andreoli, Muhic (1’ st Recino), Bachini; Santarpia (5’ st Dalcerri); Castelli, D’Agostino. All. Rossini.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reti: 21’ pt Barnabà, 27’ pt Raffini (rigore), 25’ st D’Agostino, 33’ st Recino (rigore).

Note: Lopez Salgado espulso al 30’ st. Ammoniti: D’Agostino, Dall’Osso, Zucchini, Bachini, Somma, Agbugui, Iob.

IMOLA

Posticipo indigesto. Nell’insolita domenica sera del Galli, l’Imolese si butta via nel secondo tempo, facendosi rimontare il doppio vantaggio dal Piacenza, dopo un primo tempo lanciato, approcciato bene e chiuso avanti 2-0, con i gol di Barnabà e Raffini. Poi, nei 20 minuti finali, il crollo, con gli emiliani che in otto minuti la riprendono, strozzando a metà la gioia dei tanti presenti sugli spalti a tifare rossoblù.

Avvio in palla dei ragazzi di D’Amore, con Raffini che già al quarto d’ora gioca col gol, in rovesciata, sventata con una parata super da Franzini. Sei minuti più tardi, la rete che stappa il match. Barnabà calcia potente dai 20 metri, Zucchini è sulla traiettoria e, con il suo tocco involontario, manda fuori tempo Franzini (1-0). Prima della mezz’ora, il bis: Iob abbraccia Raffini in area di rigore, penalty, che lo stesso bomber rossoblù trasforma.

Nella ripresa, i primi cambi, e Castelli che si divora il gol dell’1-2, che entra in area, ma calcia in orbita. Ma è un Piacenza diverso, molto più pimpante e in fiducia, e che al 70’ la riapre: break dalla destra di Dalcerri e assist al bacio per D’Agostino che fa 2-1. Al 78’, i biancorossi si ripetono. Salgado ferma fallosamente Recino in area, Romeo estrae il rosso e caccia il numero uno dell’Imolese, che resta in dieci: dal dischetto, lo stesso Recino non sbaglia (2-2) e chiude così i giochi. Per Garavini e compagni è un punto che serve a poco, vitale invece per la squadra di Rossini, che mantiene lontana la zona playout.

Le altre gare: Cittadella Vis Modena-Progresso 1-1, Corticella-Lentigione 0-4, Fiorenzuola-Sammaurese 1-0, Forlì-Tuttocuoio 3-1, San Marino-Pistoiese 2-1, Tau Altopascio-Ravenna 1-1, United Riccione-Sasso Marconi 0-3, Zenith Prato-Prato 0-0.

La classifica: Forlì 75; Ravenna 68; Pistoiese e Tau Altopascio 58; Lentigione 55, Imolese 43; Cittadella Vis Modena 40; Prato 39; Tuttocuoio 38; Sasso Marconi, Progresso e Piacenza 35; Zenith Prato 33; Corticella 32; San Marino 31; Sammaurese 24; United Riccione e Fiorenzuola 22.

Giovanni Poggi