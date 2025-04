Imolese-Zenith Prato: Obiettivo sesto posto per i rossoblù di Gianni D’Amore

L’ultima in casa della stagione e la penultima in assoluto per l’Imolese di Gianni D’Amore, impegnata alle 15 al Galli contro lo Zenith Prato. Obiettivo sesto posto, l’unico che da settimane rimane in piedi dopo aver già smarrito da tempo quello più prestigioso (i playoff) e che oggi i rossoblù possono blindare con la vittoria. La stessa che cerca a tutti i costi anche lo Zenith, ultimo in compagnia con Fiorenzuola e United Riccione, dopo la maxi penalizzazione di 15 punti ricevuta in seguito al tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini, che ha trascinato i toscani in fondo, quando la salvezza era in tasca.

Ecco D’Amore. "Senza la penalizzazione avrebbero avuto un ottimo ruolino di marcia – dice –, ma sono cose che non dipendono da noi, che invece dobbiamo pensare a fare una grande partita". Tradotto, niente sconti, come il mister ribadisce ogni volta da ormai un paio di mesi a questa parte e come la squadra ha sempre dimostrato poi sul campo, giocando con l’atteggiamento giusto. Non a caso, nell’ultimo mese, l’Imolese ha conquistato cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie e tre pareggi, l’ultimo al sapore di beffa contro il San Marino, quando Manzoni e compagni sono stati riagguantati al 98’. Acqua passata ormai: oggi c’è da chiudere col sorriso davanti ai propri tifosi. "Stiamo bene, non abbiamo infortuni o defezioni, ci siamo preparati al meglio per chiudere la stagione in casa con una vittoria".

In un buon stato di forma i toscani di Simone Settesoldi, che nelle ultime due trasferte, con Tuttocuoio e Pistoiese, hanno collezionato 6 punti, intervallate dai pari interni contro Prato e Sasso Marconi. Per la salvezza, però, servirà molto di più, ovvero battere i rossoblù e fare lo stesso domenica prossima contro il Piacenza. E poi, sperare. Arbitra Graziano di Rossano.

Le altre gare: Piacenza-Tau Altopascio, Pistoiese-Corticella, Prato-Progresso, Ravenna-Lentigione, Sammaurese-United Riccione, San Marino-Forlì, Sasso Marconi-Cittadella Vis Modena, Tuttocuoio-Fiorenzuola.

La classifica: Forlì 81; Ravenna 74; Lentigione 61; Tau 60; Pistoiese 58; Imolese 47; Cittadella Vis Modena 43; Prato 42; Tuttocuoio 40; Piacenza 38; Sasso Marconi 37; Progresso e San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 27; Zenith Prato, Fiorenzuola e United Riccione 22.