Impiego degli under. Attesa la decisione del Comitato regionale Toscana

Mentre, a grandi passi, il termine dell’attuale stagione si sta avvicinando, dietro le scrivanie si guarda già al futuro. Per quanto riguarda l’impiego degli under nel prossimo campionato, se la Serie D ha già ufficializzato l’utilizzo obbligatorio di un 2005, un 2006 e un 2007, per l’Eccellenza e la Promozione, la Lega, come accaduto l’anno passato, lascerà decidere i Comitati regionali che avranno la possibilità, ma non l’obbligo, di optare per una o più quote (nella stagione in corso sta giocando obbligatoriamente un 2005). E’ probabile, spiega almanaccocalciotoscano, che nell’arco di una-due settimane arrivi la comunicazione ufficiale: possibile che già venerdì prossimo nella riunione prevista del Consiglio direttivo, il Comitato regionale Toscana, renda nota la propria decisione. I vari club potranno così iniziare a pensare al prossimo campionato.