Implacabile Gilli. Chierico, gran qualità. Pattarello al top
VENTURI 4,5 Commette un errore madornale che apre la strada al vantaggio del Carpi. Per fortuna sua e dell’Arezzo non incide sul risultato finale.
RENZI 7,5 Un rientro in grande stile suggellato con una rete di pregevole fattura. L’asse con Pattarello funziona. Moto perpetuo sulla corsia.
GILLI 7 Implacabile in marcatura. Attento ed esplosivo.
CHIOSA 6 Si vede che non è al massimo. Rischia anche il fallo da rigore nella ripresa. Si gestisce con l’esperienza.
RIGHETTI 6,5 Tampona e riparte. Continua la sua crescita sul piano della personalità
MAWULI 6 Da un suo recupero nasce l’azione che porta all’1-1. Poi alterna buone cose a qualche errore di troppo. (Dall’82’ GIGLI SV).
GUCCIONE 6 Il solito avversario alle calcagna, ma riesce a prendere in fretta le misure. Più di sciabola che di fioretto.
CHIERICO 7 Qualità in velocità. Stappi, inserimenti, visione di gioco. Gli manca solo il gol. (Dal 61’ VARELA 7 Sigilla la gara con un gol di classe e freddezza)
PATTARELLO 6,5 Sforna un assist intelligente per Renzi che vale l’1-1. Un contropiede sprecato nella ripresa, ma anche lavoro prezioso al servizio dei compagni. (Dal 61’ IACCARINO 6,5 Intelligenza tattica in un momento chiave della partita).
RAVASIO 6 Gli tocca il solito lavoro sporco e di fatica che esegue con applicazione. (Dal 61’ CIANCI 6 Lavora bene la palla che consegna a Varela per il 3-1).
TAVERNELLI 7,5 Ai margini per 49 minuti poi si inventa un autentico capolavoro che vale il suo quarto gol stagionale. (Dall’82’ PERROTTA SV).
Andrea Lorentini
