Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Implacabile Gilli. Chierico, gran qualità. Pattarello al top

Implacabile Gilli. Chierico, gran qualità. Pattarello al top

VENTURI 4,5 Commette un errore madornale che apre la strada al vantaggio del Carpi. Per fortuna sua e dell’Arezzo non...

di ANDREA LORENTINI
28 settembre 2025
XWhatsAppPrint

VENTURI 4,5 Commette un errore madornale che apre la strada al vantaggio del Carpi. Per fortuna sua e dell’Arezzo non incide sul risultato finale.

RENZI 7,5 Un rientro in grande stile suggellato con una rete di pregevole fattura. L’asse con Pattarello funziona. Moto perpetuo sulla corsia.

GILLI 7 Implacabile in marcatura. Attento ed esplosivo.

CHIOSA 6 Si vede che non è al massimo. Rischia anche il fallo da rigore nella ripresa. Si gestisce con l’esperienza.

RIGHETTI 6,5 Tampona e riparte. Continua la sua crescita sul piano della personalità

MAWULI 6 Da un suo recupero nasce l’azione che porta all’1-1. Poi alterna buone cose a qualche errore di troppo. (Dall’82’ GIGLI SV).

GUCCIONE 6 Il solito avversario alle calcagna, ma riesce a prendere in fretta le misure. Più di sciabola che di fioretto.

CHIERICO 7 Qualità in velocità. Stappi, inserimenti, visione di gioco. Gli manca solo il gol. (Dal 61’ VARELA 7 Sigilla la gara con un gol di classe e freddezza)

PATTARELLO 6,5 Sforna un assist intelligente per Renzi che vale l’1-1. Un contropiede sprecato nella ripresa, ma anche lavoro prezioso al servizio dei compagni. (Dal 61’ IACCARINO 6,5 Intelligenza tattica in un momento chiave della partita).

RAVASIO 6 Gli tocca il solito lavoro sporco e di fatica che esegue con applicazione. (Dal 61’ CIANCI 6 Lavora bene la palla che consegna a Varela per il 3-1).

TAVERNELLI 7,5 Ai margini per 49 minuti poi si inventa un autentico capolavoro che vale il suo quarto gol stagionale. (Dall’82’ PERROTTA SV).

Andrea Lorentini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su