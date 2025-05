Imprenditori laziali interessati all'acquisto della Civitanovese

Un gruppo di imprenditori laziali è interessato a rilevare la Civitanovese. È una notizia che trapela in via ufficiosa, ma che rispetto alle tante voci circolate in questi giorni avrebbe già qualche riscontro. La squadra rossoblù è retrocessa in Eccellenza e patron rossoblù Mauro Profili è bersaglio della contestazione della tifoseria organizzata, che ne invoca l’addio a più riprese attraverso scritte e striscioni. Poco più di un mese fa, il massimo vertice societario aveva dichiarato di voler mettere "in vendita ma non svendita" la società ed ecco che nelle ultime settimane qualcosa si è mosso sottotraccia. Dunque, si è parlato di vari interessamenti, anche se al momento la pista più calda sembra portare ad un consorzio che rappresenterebbe imprese operanti nel campo dell’edilizia e non solo, di stanza nel Lazio, ma con interventi portati avanti anche nell’ambito del cratere sismico marchigiano. Sull’operazione, avrebbe un ruolo di primo piano il sindaco Fabrizio Ciarapica che su queste colonne si era detto "disponibile a dare una mano alla Civitanovese".

I soggetti interessati, una volta contattato il primo cittadino, gli avrebbero garantito di voler portare avanti un progetto duraturo. Dunque, Ciarapica starebbe facendo da intermediario nella trattativa e a stretto giro di posta dovrebbe esserci un incontro tra tutte le parti in causa. Solamente a quel punto si potrà capire l’eventuale fattibilità dell’operazione e l’ammontare delle richieste economiche di Profili. Ma non è tutto. Sempre Ciarapica avrebbe contattato anche l’ex calciatore Michele Paolucci per proporlo nel ruolo di direttore sportivo dell’eventuale nuova compagine. L’ex Juventus è infatti reduce dall’esperienza di diesse della Fermana: la società canarina, retrocessa nel campionato di Eccellenza, ora è interessata da una trattativa con dei nuovi partner pronti a subentrare e Paolucci non farebbe parte del nuovo ciclo. Un altro nome che è stato accostato alla Civitanovese è quello dell’imprenditore Andrea Tosoni. Una pista al momento più tortuosa, trattandosi del patron del Montegranaro, che milita nella stessa Eccellenza di cui farà parte la Civitanovese. Sul futuro dei colori rossoblù il dibattito è tutto aperto e, da questo punto di vista, non manca chi invece si augura una permanenza di patron Profili, mostrando scetticismo verso soluzioni che non fanno riferimento a realtà del territorio.