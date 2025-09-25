Impresa del Montevarchi. Un tris piega la capolista

MONTEVARCHI3SERAVEZZA POZZI2

MONTEVARCHI: Giusti, Bigazzi (87’ Menchetti), Bassano, Siniega, Cecconi, Mattei, Lovari (84’ Galeota), Boncompagni (Galastri 68’), Kondaj, Bocci, Mencagli (88’ Tommasini). All. Marmorini.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Mosti (83’ Tognoni), Fabri, Fontanarosa (46’ Vanzulli), Spatari (59’ Cupani), Pucci, Bedini, Pani (36’ Lepri), Mannelli, Mannucci. All. Masitto.

Reti: 23’ Bocci, 32’ Kondaj, 61’ Cecconi, 71’ Cupani, 83’ Mannelli.

Arbitro: Pellegrino di Teramo

Note: Spettatori 400

MONTEVARCHI – Il Montevarchi batte 3-2 la capolista Seravezza Pozzi al termine di una gara che ha regalato non poche emozioni. Per poco meno di un’ora prestazione quasi perfetta degli uomini di Marmorini, che si sono portati sul 3-0. Poi, un calo, probabilmente a metà tra il fisico e il mentale, ha consentito ai versiliesi di tornare in partita e di portarsi sul 3-2, ma alla fine il successo degli aquilotti è meritato. La squadra appare in crescita. La prima rete dei rossoblù arriva al 23’. Boncompagni, altra grande partita la sua, recupera palla nella trequarti avversaria, salta tre uomini e serve un pallone filtrante a Bocci. L’attaccante apre il destro e batte Lagomarsini firmando il classico gol dell’ex, il secondo personale in stagione. Il raddoppio al 32’: Mencagli prova la conclusione, la difesa ospite respinge, ma Kondaj è il più lesto ad avventarsi sulla palla e a superare il portiere per il 2-0. Il Montevarchi sfiora il tris al 44’ con Bocci, che di testa indirizza bene un cross di Bigazzi: Lagomarsini si supera deviando in corner.

Dopo due minuti di recupero, il primo tempo si chiude con un Montevarchi compatto, cinico e padrone del campo. Nella ripresa il Seravezza prova a reagire. Al 55’ Lepri impegna Giusti con un tiro da dentro l’area, ma la conclusione è centrale. Al 61’ il Montevarchi sembra chiudere la gara con il 3-0: Boncompagni dalla sinistra rientra e pennella un cross perfetto per Cecconi, che insacca con il destro. Per il terzino è la prima gioia in rossoblù. Pochi minuti dopo brividi sugli spalti per l’uscita forzata dello stesso Boncompagni, costretto a lasciare il campo zoppicante dopo un contrasto. Il Seravezza non molla: al 71’ Cupani accorcia le distanze con un tap in da dentro l’area e al minuto 83 riapre clamorosamente il match grazie a una splendida punizione di Mannelli, che sorprende Giusti. La gara si chiude con la vittoria del Montevarchi, la prima del campionato.

Marco Corsi