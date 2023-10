Impresa del Seravezza. Vittoria storica a Livorno

LIVORNO – Impresona del Seravezza che raccoglie lo scalpo più importante della propria storia, andando a battere il Livorno a casa sua. L’1-0 all’Ardenza porta la firma del ritrovato Lorenzo Benedetti (nella foto) col bomber che tornato dal primo minuto dopo i fastidi fisici dell’ultimo mese risolve nel finale di primo tempo il big-match dell’8ª giornata del girone E della Serie D. Con questo successo, tanto bello quanto meritato, i verdazzurri di Amoroso scavalcano di nuovo il Livorno al 2° posto, sempre in scia (a -3) della capolista Pianese. Favarin (la cui panchina è in bilico con questa 2ª sconfitta casalinga amaranto di fila dopo il 2-4 col Tau) si affida al 4-3-1-2, con Cesarini dietro alla coppia Giordani-Frati (quest’ultimo inizialmente preferito a Cori). Il Seravezza risponde col consolidato 4-2-3-1 dove ritrovano posto sia Putzolu sia Benedetti, con Mugelli in panchina. La gara la fanno i versiliesi, per nulla intimoriti dallo scenario dello stadio “Armando Picchi“ e da una tifoseria labronica da Serie A. Il vantaggio viene sfiorato di testa con Mannucci al 28’ e con Benedetti al 31’. Gol che arriva al 37’ quando Albieri rinvia sui piedi di Benedetti che con una perfetta conclusione da fuori non perdona il portiere. Nella ripresa il Seravezza Pozzi sfiora il raddoppio prendendo anche una traversa allo scadere con Camarlinghi.