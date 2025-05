Impresa dell'Atlante: ribaltato il risultato playoff contro il Prato con un incredibile 7-2

Impresa dell’Atlante che ribalta il risultato dell’andata nella sfida playoff e batte con un incredibile 7 a 2 il Prato. Al Palabombonera vincono i biancorossi che superano così il primo turno playoff di A2 di calcio a 5. Al minuto 8’42 tiro di Beltrami leggermente deviato da Berti di quel tanto che basta per mettere fuori casa Castelli. La partita diventa avvincente e i biancorossi partono in contropiede e con una magia del solito Telesca i padroni di casa raddoppiano. Al 19’27’ Nieto si procura tiro libero e va lui stesso con un chirurgico tiro che si infila all’angolino. Si va quindi al riposo sul risultato di 2 a 1.

Nella ripresa succede di tutto. Al minuto 9’32 il Prato colpisce un palo con del Greco a portiere battuto. Al 10’51 punizione dal limite, se ne incarica Beltrami che lancia partire una bordata che si infila sotto la traversa. Il Prato non ci sta e con Bellocci trova in contropiede la rete del 3 a 2 con un tiro di destro preciso che si infila all’angolo al minuto 11’44’. Tutto da rifare, ma i minuti finali sono stratosferici per l’Atlante con i biancorossi che ce la mettono tutta e affiora anche qualche segno di stanchezza. Al 17’40’’ Atlante che rischia il tutto per tutto mettendo il portiere di attacco, finale concitato con Pollino al 18’16 che va a segno per il 4 a 2. Tiro libero al 18’59’ con Beltrami che batte ancora Giannattasio ed i padroni di casa finalmente riescono a ribaltare il risultato dell’andata. Al 19’28 ‘ Beltrami a porta vuota realizza il 6 a 2 con il Prato con il portiere d’attacco e Polino al 19’43 con Polino fissa il risultato sul definitivo 7 a 2 l’Atlante può davvero sognare.