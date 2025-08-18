In Alto Adige. L’ex mirandolese Baraldini nel settore giovanile del Sudtirol

È cominciata nei giorni scorsi la nuova avventura calcistica di Enrico Baraldini, allenatore nato a Mirandola ma originario di San Felice classe 1993 che ha firmato con il Sudtirol, realtà da qualche anno consolidata nella galassia della Serie B, dove gli è stato affidato un triplice impegno: allenatore della squadra giovanile Under 12, supporto allo staff della Primavera 2 guidata da Nicolò Cherubin e responsabile del convitto dove alloggiano i ragazzi che vengono da fuori regione.

L’opportunità di lavorare col club biancorosso è nata in estate grazie all’impegno di otto settimane svolto nei Camp giovanili del Sudtirol a Bolzano, durante i quali è stato nominato responsabile del camp di Ortisei, in Val Gardena. Baraldini, che ha il patentino Uefa B e quello da calcio a 5 e ha lasciato la Mirandolese, in inverno, ha un percorso di studi socio psico pedagogici e per trasferirsi in Alto Adige ha lasciato il lavoro a scuola nella nostra provincia, che al mattino alternava con l’impegno sul campo coi i settori giovanili svolto negli ultimi anni fra Sanfa, Rivara, San Felice e Mirandolese.