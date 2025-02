In arrivo domenica a Montevarchi quasi 800 tifosi livornesi

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Domani in Questura ad Arezzo si terrà un tavolo tecnico per definire le linee guida in termini di sicurezza e di ordine pubblico in occasione della partita in programma domenica prossima allo stadio Gastone Brilli Peri tra Montevarchi e Livorno. In casa amaranto c'è grande entusiasmo, come testimoniano i 5.000 tifosi che hanno affollato il Picchi nel match con il Siena. In Valdarno potrebbero arrivare anche 800 supporter dalla città dei Quattro Mori e per questo non è esclusa l'ipotesi di aprire una porzione della gradinata, quella più vicina alla curva nord, che sarà ovviamente riservata ai sostenitori labronici. La curva contiene 500 posti e il resto dei tifosi livornesi si potrebbe accomodare in gradinata nord. Massiccio ovviamente sarà lo spiegamento di forze dell'ordine mentre L'Aquila già si pregusta un incasso importante. La curva sud Vasco Farolfi non farà mancare il suo appoggio e sarà gremita. Il colpo d'occhio sarà decisamente importante e le previsioni parlano di circa 1.800 spettatori.