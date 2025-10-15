In arrivo un difensore. Recanatese, tra mercato e malumori in società

Recanatese senza pace: dopo Re e Ghio, solo per citare gli ultimi, anche per Pier Biagio Carano si prospetta un lungo stop in quanto sembra avere un problema al collaterale. Il centrocampista del 2005, uscito malconcio poco prima dell’intervallo della gara con l’Ostiamare, ha subito un infortunio la cui entità è ancora da stabilire con esattezza ma pare che non si tratti di questione di poche settimane. Ricordiamo che il ragazzo è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli dove ha fatto tutta la trafila sino alla Primavera per approdare poi nella stagione scorsa al Castelfidardo dove, per la verità, è stato impiegato da Giuliodori con il contagocce, partendo da titolare nella sola ed inutile gara conclusiva contro la Fermana. In ogni caso piove sul bagnato, senza contare gli innumerevoli altri "contrattempi", da Moruzzi a Beruschi, da Fioravanti a Giusti, sino ad arrivare a Chiarella che stanno contraddistinguendo questo tormentatissimo avvio di stagione.

Intanto è annunciata l’agognata fumata bianca per l’arrivo del nuovo ed indispensabile difensore centrale. Sembra infatti che il dt Cianni abbia raggiunto l’accordo economico con il giocatore che ora dovrà risolvere il suo rapporto contrattuale in essere. Sulla sua identità c’è ancora una coltre di incertezza, ma pare rispondere alle esigenze richieste sia in termini di esperienza sia relativamente alle doti tecnico-atletiche. Attualmente sta militando in una squadra del Girone E (quello umbro-toscano per intenderci) ma ha avuto un recente passato anche in questo raggruppamento. La speranza è che non ci siano ulteriori ostacoli anche perché la volontà espressa dal diretto interessato è stata illustrata in tutte le sedi. Le trattative comunque proseguono anche in altre direzioni perché è lampante che la rosa va profondamente ritoccata e rafforzata, non escludiamo anche che ci sia qualche altra separazione. Savini ovviamente lavora con quello che ha, attendendo buone nuove e cercando di "isolare" il gruppo in vista delle prossime due trasferte consecutive, a partire da quella di domenica al Del Duca contro l’Atletico Ascoli.

Infine il "terzo fronte", non meno importante anzi. Oggi è stato convocato un Consiglio di Amministrazione e seppur l’odg non è di dominio pubblico, diciamo che non è difficile immaginare quali saranno i contenuti. Ufficiosamente verrà fatta un’analisi dell’attuale situazione ed i protagonisti principali dovrebbero essere il presidente Daniele Maria Angelini, che recentemente ha lanciato segnali di forte malcontento, e Massimiliano Guzzini il quale, dal canto suo, dopo l’ultimo rovescio al Tubaldi, è andato a "metterci la faccia", assieme all’allenatore e al vice, beccandosi le rimostranze dei tifosi. Non c’è, va detto, nessuna volontà di rottura ma qualche contraddizione, attualmente esistente, va risolta per il bene comune, pure in tempi brevi e non c’è niente di meglio che parlarne…a quattr’occhi, nel "segreto" delle mura domestiche.