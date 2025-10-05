In campo alle 15. Bologna, c’è il Pisa. Serve uno scatto

BOLOGNAI due pareggi con Lecce e Friburgo hanno rallentato la corsa del Bologna sul doppio binario campionato-Europa League e per questo oggi alle 15 contro il Pisa ultimo della classe e ancora senza vittorie la squadra di Italiano vuole tornare a vincere. "Cresceremo" sono state le parole del tecnico Vincenzo Italiano dopo l’1-1 di giovedì, con una promessa di miglioramento che più che un messaggio destinato alla piazza aveva il sapore di un tentativo di entrare in modo persuasivo nella testa dei suoi calciatori, per convincerli che una nuova crescita è possibile. Il mestiere dell’allenatore è fatto di mille sfaccettature e non c’è dubbio che l’Italiano a caccia del Bologna vero debba calarsi anche, come già gli successe un anno fa, nei panni dello psicologo. Oggi il tecnico dovrebbe fare turnover, premiando chi giovedì in Europa League è rimasto a guardare. Ma il lavoro più complicato dell’allenatore, dopo due prestazioni nettamente insufficienti come quelle con Lecce e Friburgo, è riuscire a toccare le corde giuste del gruppo, dosare bastone e carota, ridestare l’orgoglio e l’autostima di una squadra che sembra aver dimenticato che cosa significhi giocare a petto in fuori ma che soprattutto sembra aver perso quel furore agonistico che è nel dna di tutte le creature di Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Hojholt, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.