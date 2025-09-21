In campo alle 15,30 dall’Eccellenza alla Terza categoria. Vianese, occhio all’imboscata del Brescello

Derby d’alta classifica con primato in palio nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30). Nell’esordio stagionale al "Morelli" dopo i lavori di semina, la Brescello Piccardo tende l’imboscata alla capolista Vianese che ha calato un pokerissimo di hurrà fra Coppa e campionato; la truppa di Andrea Fontana punta anche a cancellare il ko di Fiorenzuola nel posticipo di lunedì.

Match a tinte rossoblù al "Torelli" fra i padroni di casa dello Sporting Scandiano e il Castellarano con le squadre appaiate in seconda piazza a quota 7 punti nel girone B di Promozione; grandi ex di turno fra gli ospiti con il difensore Zinani e soprattutto il fantasista Rizzuto, per diverse stagioni colonna scandianese. Potrebbe approfittarne il Masone che, leader a punteggio pieno, scende a Fossoli per misurarsi con lo United Carpi; gara speciale per il neo-bomber arancione Jocic (foto) che per 11 stagioni è stato al centro dell’attacco carpigiano con oltre 170 reti. Trasferta in salita per il Baiso/Secchia che insegue il primo hurrà contro la matricola Medolla San Felice fermata sul nulla di fatto dalla Sammartinese a sua volta impegnata contro la Pieve Nonantola, ancora al palo ma che vuole essere protagonista.

In Prima categoria test probante per l’Atletico Bibbiano Canossa che misura le proprie ambizioni nella complicata trasferta a Solignano. Grande attesa per il debutto casalingo al "Nasi" dello United Albinea che riassapora il derby con la FalkGalileo dopo oltre un decennio. La rinnovata Rubierese affronta il primo viaggio stagionale alla Pratina contro i biancoverdi del Celtic Cavriago riemerso al primo tentativo dopo la retrocessione diretta. Pronostico da tripla per San Prospero Correggio-Daino Santa Croce, mentre il Guastalla deve espugnare il campo della neo-promossa Modenese.

Galvanizzato da due netti hurrà al "Rinaldi", il Reggiolo (Seconda categoria) si misura con la prima trasferta: sfida alla Saliceta. Derby fra neo-retrocesse a Cella dove si affrontano Original Celtic Bhoys e Barcaccia, entrambe a zero punti.

In Terza vernice stagionale per Biasola e Cadelbosco, entrambe a riposo domenica scorsa.

Eccellenza

Arcetana (5)-Fidentina BSD (3); Brescello Piccardo (4)-Vianese (9); Campagnola (3)-Fiorenzuola (6); Corticella (0)-Rolo (4); Nibbiano (7)-Fabbrico (4) al Bertocchi di Piacenza (ore 16.30).

Promozione

Girone A: Carpaneto Chero (0)-Montecchio (9); Noceto (0)-Boretto (4); Spes Borgotrebbia (1)-Bibbiano/San Polo (5); Vezzano (2)-Fornovo Medesano (9). Riposa: Luzzara (5).

Girone B: Castelnuovo Rangone (2)-Riese (4); La Pieve Nonantola (0)-Sammartinese (1); Medolla San Felice (7)-Baiso/Secchia (1); Sporting Scandiano (7)-Castellarano (7); United Carpi (6)-Masone (9). Riposa: Virtus Correggio (4).

Prima categoria

Girone B: Real Sala Baganza (1)-Quattro Castella (1); Solignano (1)-A.Bibbiano Canossa (3).

Girone C: Boca Barco (3)-San Damaso (3); Celtic Cavriago (1)-Rubierese (3) alla Pratina; Madonnina (1)-Campeginese (0); Modenese (0)-Guastalla (3); San Prospero Correggio (0)-Daino S.Croce (1); United Albinea (1)-FalkGalileo (1).

Seconda categoria

Girone B: Busseto (3)-Gattatico (3); San Polo (3)-Fc 70 (3); S.Ilario (0)-Cadeo (0); Virtus Calerno (3)-Fonta Calcio (0).

Girone D: Borzanese (0)-MT 1960 (3); Casalgrandese (0)-Atletic Progetto Montagna (3); Montecavolo (1)-Real Casina (3); Original Celtic Bhoys (0)-Barcaccia (0); Rivalta (3)-Boma Fellegara (1); Saxum United (0)-Vetto (3).

Girone E: Saliceta (1)-Reggiolo (3); V.Bagnolo (0)-Cabassi (1); V.Mandrio (1)-San Paolo (1). Girone F: Corlo (0)-Cerredolese (0); Rubiera (0)-Ubersetto (3); San Faustino (1)-Real Dragone (1).

Terza categoria

Girone A: Cavriago (0)-Ramiseto (0) sul Parrocchiale di San Giuseppe; Felina (3)-Coviolo (3); Gatta (3)-Biasola (0); Reggio Calcio (0)-Collagna (3). Riposa: Levizzano (0).

Girone B: Invicta Gavasseto (0)-Fosdondo (1); Real Quadrifoglio (0)-Cortilese (3) sul sintetico di San Martino (ore 17.30); Roveretana (1)-Cadelbosco (0); Santos 1948 (0)-Gulatierese (3); Vallalta (1)-Montecchio U21 (0). Riposa: Sporting Tre Croci (3).