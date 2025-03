In campo alle 16. La Sangiustese punta al quinto posto, il Tolentino al terzo

"Match fondamentale per noi perché vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica". Carica l’ambiente Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, nel presentare la sfida odierna contro la Sangiustese. I cremisi vogliono tornare al più presto al successo dopo il pareggio contro il Montegranaro e per farlo servirà una prova collettiva di alto livello. "Credo – aggiunge il tecnico della formazione cremisi – che sarà una gara aperta tra le formazioni, affrontiamo un avversario molto tecnico e forte che nella gara di andata ci ha messo in difficoltà. Conosciamo alcune loro peculiarità e dovremo essere attenti ai dettagli per evitare di passare in svantaggio nelle prime battute. La Sangiustese ha diverse individualità importanti, Tulli e Grassi su tutti, a cui dovremo prestare la massima attenzione".

In casa Tolentino sono fondamentali i recuperi di Lovotti e Badiali, rientrati dalla squalifica e a disposizione del tecnico, aumentando il numero di scelte possibili anche durante la gara. "A tre partite dal termine del campionato – continua il tecnico del Tolentino – è fondamentale avere quanti più giocatori possibili a disposizione, sono convinto che ci daranno una grande mano già nella partita di oggi quando ogni pallone sarà decisivo ai fini del risultato". Il match diventa molto importante vista la classifica cortissima con le rivali playoff Chiesanuova e Urbino, ogni punto potrà spostare gli equilibri. "Andremo in campo – conclude Passarini – con la convinzione e cattiveria agonistica che ci hanno contraddistinto per tutta la stagione. Cercheremo di fare quanti più punti possibile e vedere alla fine del campionato in che posizione ci troveremo".

Marco Natalini