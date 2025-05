‘In campo con Arturo e il Guaspa’. Al Franchi un quadrangolare speciale

Un appuntamento all’insegna del ricordo, dell’amicizia, dell’unione e della solidarietà. A tinte bianconere: tornerà questo pomeriggio al Franchi ‘In campo con Arturo e il Guaspa’ il quadrangolare dedicato ad Arturo Pratelli e Lorenzo Guasparri, che vedrà sfidarsi gli amici dei due indimenticati tifosi della Robur, l’Aquila e la Selva. Un appuntamento, giunto alla quinta edizione, apprezzato e atteso dagli appassionati della Robur e dalla città tutta. Ne è una dimostrazione la massiccia presenza di giocatori, ex o meno, del Siena che si metteranno le scarpette ai piedi: si va da Arcadio ai fratelli Mignani, Guglielmo e Carlo, da Maccarone a Pepi a Guberti, senza dimenticare Voria, Giusti, Di Paola, Lollo e Biancon, che l’erba del Franchi l’hanno pestata fino a qualche settimana fa.

"L’idea del quadrangolare è nata una sera – ricorda Vincenzo Pratelli, padre di Arturo e presidente della omonima associazione –, quando con Simone Taddei, Lele Bartali e Francesca Guasparri, ricordammo una trasferta, a Verona, il Siena giocava contro il Chievo, a cui parteciparono Arturo e Lorenzo, insieme, nella stessa auto. Arrivammo prima e ci mettemmo a giocare in una piazza di San Zeno con i ragazzi del posto". Anno dopo anno, il quadrangolare è cresciuto, dando voce a chi ne ha bisogno: l’incasso di stasera, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza a Diego Branconi, il ragazzo di 20 anni che a causa di un incidente con la moto, che gli ha causato una lesione al midollo, ha bisogno di cure costose per la riabilitazione. Diego, questo pomeriggio sarà presente. Il quadrangolare è cresciuto trovando la forza nella memoria, nell’amore, nell’amicizia, nell’unione. "Dopo le sfide del torneo, seguite dalle premiazioni di rito – spiega Vincenzo Pratelli –, nell’area hospitality dello stadio si svolgerà alla prima edizione della Festa della Robur, dopo il ‘rodaggio’ dello scorso anno a Badesse. L’idea quella di riunire tutte le anime del tifo, per rafforzare la nostra amicizia. Una serata da vivere nel ricordo e con la speranza di poter tornare ai fasti del passato". Così i Fedelissimi si occuperanno dei primi, l’associazione Arturo Pratelli degli affettati e del vino rosso, l’associazione Millenovecentoquattro dei dolci e del vinsanto, la Curva delle bevute. I ragazzi della Guasparri allestiranno anche un’esposizione di materiale. "Abbiamo organizzato anche una cosa simpatica – chiude Pratelli –: i gruppi organizzati attaccheranno i loro striscioni, anche storici, in Curva e Gradinata. L’invito, se qualcuno avesse uno striscione, anche datato, a casa, di portarlo". In campo con Arturo e il Guaspa’ è patrocinato dal Comune e dal Siena Fc.

Angela Gorellini