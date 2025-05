‘In campo con Arturo e il Guaspa’. Vincono l’Aquila e la solidarietà

All’ombra di San Domenico è risuonato il grido ‘A-a-aquile!’. Sono stati i ragazzi in maglia gialla ad aggiudicarsi la quinta edizione del quadrangolare ‘In campo con Arturo e il Guaspa’: nella finalissima hanno battuto gli Amici di Arturo. Terzi classificati gli Amici del Guaspa, ai piedi del podio la Selva. E’ stata una bella giornata di sport, amicizia e divertimento, nel ricordo di due appassionati e indimenticati tifosi bianconeri scomparsi prematuramente. Presente all’Artemio Franchi, eccezionale palcoscenico dell’evento, ‘casa’ del Siena Fc che lo ha patrocinato, insieme al Comune di Siena, anche Diego Branconi, accompagnato dai genitori e dagli amici. Al ragazzo, ventenne, che a causa di un incidente in moto, ha subìto una lesione al midollo e ha bisogno di costose cure per la riabilitazione, l’associazione Arturo Pratelli ha deciso di devolvere, al netto delle spese, il ricavato della serata organizzata dopo le sfide in campo nell’area hospitaliity dello stadio. Le varie anime della tifoseria della Robur hanno infatti dato vita alla prima edizione della ‘Festa della Robur’, una serata pensata, come ha spiegato Vincenzo Pratelli, padre di Arturo e presidente dell’associazione che porta il suo nome, "per riunire tutte le anime del tifo, per rafforzarne l’amicizia. Una serata da vivere nel ricordo e con la speranza di poter tornare ai fasti del passato". E’ stata anche l’occasione giusta per rivedere in campo vecchie glorie bianconere, come Maccarone, Gastaldello, Ficagna, Marino, Carsetti, Voria – tanto per citarne alcuni –, con addosso la maglia degli Amici del Guaspa, a fianco dei giocatori che al vecchio Rastrello ci hanno giocato durante la stagione appena conlcusa: Giusti, Lollo e Di Paola. Non hanno fatto mancare la loro presenza la storica bandiera Michele Mignani (presente anche il figlio Carlo) e il centrocampista senese Bernardo Masini. Al vecchio Rastrello anche un po’ di Pianese: a bordo campo il portiere Emiliano Filippis, vice di Boer nella magica stagione di Serie C disputata dalle zebrette. A fare da cornice al quadrangolare, gli striscioni, storici, esposti in Curva Guasparri, appartenenti ai vari gruppi e club bianconeri.

Angela Gorellini