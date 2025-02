In campo Fermignano, occhio al Sassoferrato

Per la sesta giornata del girone di ritorno il campionato di Promozione oggi propone cinque anticipi alle 15.

Fermignanese-Sassoferrato Genga. "Gara insidiosa – dice il diesse dei lanieri Alessio Monceri – come del resto le saranno tutte da qui alla fine. I nostri avversari avranno il coltello tra i denti ma noi non dovremmo farci trovare impreparati perché abbiamo voglia di regalare una grande prestazione ai nostri tifosi che più di tutti si meritano di assistere ad un bello spettacolo. Proveremo, come sempre, a fare il nostro gioco e alla fine del 90 minuti tireremo le somme". Arbitra Tommaso Domizi di Macerata.

Marina Calcio-Vismara. "Contro il Marina, che è una delle squadre più competitive del campionato e che sta attraversando un bel momento, sarà una partita tosta – dice il mister del Vismara Pierangelo Fulgini (foto a sinistra) – abbiamo qualche defezione ma affronteremo questa sfida con lo stesso spirito di sempre". Arbitra Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Lunano-Villa San Martino. "Con il Villa San Martino cercheremo di dare continuità al momento positivo – commenta il diesse del Lunano Matteo Dominici – ci troveremo di fronte una squadra giovane ma ben organizzata che conosce bene la categoria e che all’andata vinse 4-0. Soprattutto ci troveremo di fronte Mancini, nostro ex calciatore, che lo scorso anno ci ha guidato alla vittoria del campionato. Prevedo una partita con una grande intensità e bel gioco" (foto a destra il Lunano). "Andiamo a Lunano – dice il diesse del Villa Luca Bocci – con entusiasmo e voglia di dare continuità a questo momento, sarà una battaglia. Il Lunano è una squadra messa molto bene in campo con individualità fuori categoria. Avranno un ambiente che spingerà tanto". Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

S.Orso 1980-Appignanese. Dopo il bel successo di Sassoferrato i fanesi vorrebbero ripetersi, anche se gli avversari sono ultimi in classifica venderanno cara la pelle come hanno dimostrato sette giorni fa con la Pergolese". Arbitra Nicolo’ Recchia di Ascoli Piceno.

Moie Vallesina-Biagio Nazzaro. I locali vengono dal successo conseguito sul campo del Vismara e che ha portato 3 punti utili a consolidare la classifica che li vede occupare una posizione centrale. La Biagio è reduce dal pareggio con la capolista e in caso di vittoria potrebbe agganciare gli avversari odierni. Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Domani si giocheranno le altre 3 partite.

Pergolese-Tavullia Valfoglia. Enrico Rossi, presidente Pergolese, cosi commenta il derby: "Ci aspetta una partita tosta contro il Tavullia, una bella squadra con giocatori di esperienza e di qualità. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato. Noi abbiamo un paio di squalificati e diversi infortunati, ma la squadra sta bene sia fisicamente che di testa".

Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo. "Il Castelfidardo è un avversario difficile – dice il mister del Gabicce Capobianco – bene allenato da un tecnico esperto come Malavenda, con individualità di spicco come Stampella e Terrè. All’andata fummo sconfitti immeritatamente, un motivo in più per fare il pieno". Nel Gabicce Gradara assenti gli under Morini (squalificato) e Finotti (infortunato).

Jesina-Barbara Monserra. I leoncelli hanno ripreso a correre, gli ospiti non possono permettersi altre battute d’arresto vista la classifica decisamente precaria (penultimi).

Amedeo Pisciolini