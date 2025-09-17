In campo in memoria di Davide. Stasera il triangolare di lusso

L’Under 17 del Santos 1948 e le Under 16 di Reggiana e Sassuolo scenderanno in campo stasera al Lari, in via Fano, per ricordare Davide Rabotti, l’ex giocatore del Santos 1948, al quale venne stato intitolato il sintetico, che, quattro anni fa, a soli 21 anni, perse la vita colpito da un’auto uscita all’improvviso dal percorso durante il rally dell’Appennino.

Alle 19 si giocherà Santos-Sassuolo, alle 20 Reggiana-Sassuolo e infine, alle 21, Reggiana-Santos. Alle 22.15, Il padre di Davide Rabotti, Alfredo e la madre Simonetta, ai quali i ragazzi del Santos sono stati vicini in questi quattro anni, consegneranno i premi a vincitori e vinti.

Sabato scorso, sempre in via Fano, il Santos ha radunato squadre, allenatori e genitori per la festa d’inizio stagione. "Il Santos è una società che fa tantissimo per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita – dice l’assessore Stefania Bondavalli, ospite della serata – Lo sport può aiutare i giovani e per questo ringrazio dirigenti, allenatori e soprattutto i ragazzi che hanno deciso di fare sport e di imparare a fare squadra in campo e nella vita".

"Mi emoziona essere qui a parlare di una società nella quale ho passato soltanto 30 anni della mia vita – aggiunge l’altro ospite, Alessandro Munarini, presidente del Csi e fondatore del Santos - ma sono felice di aver lasciato le redini a dirigenti capaci, tant’è che i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

L’attuale numero uno del Santos, Tommaso Cagnolati, ha poi ricordato la figura di Franco Iori, padre fondatore del San Pellegrino nel 1948, deceduto a inizio anno. "Questo è un momento di grande emozione e assieme al vice presidente Marco Maccagnani vorrei ricordare Franco Iori, per noi ancora fonte di ispirazione, senza il quale oggi non saremmo qui".

Giovanni e Matteo Iori, due dei quattro figli di Franco, hanno poi ricevuto da Cagnolati e Maccagnani una targa ricordo. "Franco ha legato la sua vita al Santos in modo inscindibile – commenta Matteo Iori - e in questa società nostro padre ha sempre avuto la forza di ricominciare per aggregare ragazzi, vivendo fino in fondo questa sua grande passione. Se fosse qui oggi sarebbe orgoglioso di quanto è stato fatto".

Dulcis in fundo il presidente Cagnolati ha poi annunciato una collaborazione, che verrà spiegata a breve via social, con “Up2Go”, attraverso la quale verrà creato un progetto di sostenibilità ambientale per i “viaggi” da casa al campo sportivo.